Champions League levert miljoenen op: van dit bedrag is Club Brugge al zeker

Club Brugge schakelde RB Salzburg uit en staat nu voor de Champions League-play-offs tegen Rangers. Alleen al de play-offs leveren 4,29 miljoen euro op.

Club Brugge deed op alle vlakken een geweldige zaak door RB Salzburg uit de Champions League te knikkeren. Naast het sportieve, is het ook financieel al een ferme opsteker.

Want de play-offs van de Champions League halen, zorgt al voor een zekerheid. Blauw-zwart zal sowieso op 4,29 miljoen euro kunnen rekenen.

Dit bedrag volgt wel enkel als Club straks uitgeschakeld wordt. Als het doorstoot zullen de Bruggelingen nog op veel meer geld kunnen rekenen.

Met een kwalificatie voor de League Phase van de Champions League, zou Club zo'n 40 miljoen euro mogen verwachten. Het is dus van heel groot belang dat het in die League Phase geraakt.

Maar dan moet het eerst nog voorbij Rangers FC. Volgende week dinsdag (19/8) wordt de uitwedstrijd al gespeeld. Acht dagen later (27/8) komen de Schotten naar Jan Breydel.