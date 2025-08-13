Analyse Wat bezielde Ajax toch? Club Brugge legt critici van Carlos Forbs nu al het zwijgen op

Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Wat bezielde Ajax toch? Club Brugge legt critici van Carlos Forbs nu al het zwijgen op
Foto: © photonews

De voorbije weken kregen Hugo Vetlesen en Cisse Sandra hun kans op de rechterflank, maar zij stelden teleur. Carlos Forbs deed dat allerminst tegen Salzburg en bewijst nu al waarom Club Brugge toch in hem geloofde na een mislukte passage bij Ajax.

De transfer van Carlos Forbs naar Club Brugge voor 6 miljoen euro, dat kan oplopen tot 7,2 miljoen euro door bonussen, leverde hoongelach op in Nederland. Ajax kon na zijn mislukte passage nog de helft van wat het betaalde aan Manchester City recupereren. 

"Ik ben meer geshockeerd. Een prima deal is nog een understatement", zei Hans Kraay jr. bij Voetbal International. Ajax had Club Brugge goed liggen gehad, dachten ze op dat moment nog in Nederland. 

Bij Club Brugge wisten ze wel beter en na Salzburg zullen ze zich ook in Nederland eens in de haren krabben. De Portugees ondernam acht dribbels, waarvan er vijf slaagden. Hij had ook negen baltoetsen in de zestien van Salzburg, niemand bij Club deed beter. 

Met zijn diepgang en snelheid zorgde Forbs voor gevaar, in de 85ste minuut scoorde hij ook de goal van de kwalificatie. En dat terwijl Forbs door ziekte eigenlijk maar een uur aankon. Hayen liet hem toch staan. 

"Ik had niet gedacht dat Carlos het al zo lang zou volhouden", moest Hayen dan ook toegeven. Forbs bedankte voor het vertrouwen, iets wat hij bij Ajax nooit kreeg. "Met zo’n publiek en avonden als deze groeit mijn liefde voor het voetbal weer", zei de Portugees. 

Als hij helemaal fit is en elke wedstrijd 90 minuten aankan, dan wordt Forbs een enorm wapen. Als Club de League Phase van de Champions League haalt, kan hij met Tzolis een bijzonder gevaarlijk duo worden. 

Champions League

 Ronde 3
Malmö FF Malmö FF 0-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Shkendija 79 Shkendija 79 0-1 FK Qarabag FK Qarabag
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 0-1 Pafos FC Pafos FC
Kairat Almaty Kairat Almaty 1-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 0-1 Club Brugge Club Brugge
Ludogorets Ludogorets 0-0 Ferencváros Ferencváros
Lech Poznan Lech Poznan 1-3 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Feyenoord Feyenoord 2-1 Fenerbahçe Fenerbahçe
Nice Nice 0-2 SL Benfica SL Benfica
FK Qarabag FK Qarabag 5-1 Shkendija 79 Shkendija 79
Fenerbahçe Fenerbahçe 5-2 Feyenoord Feyenoord
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 5-0 Malmö FF Malmö FF
Pafos FC Pafos FC 2-0 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
Club Brugge Club Brugge 3-2 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1-0P Kairat Almaty Kairat Almaty
Ferencváros Ferencváros 3-0 Ludogorets Ludogorets
SL Benfica SL Benfica 2-0 Nice Nice
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 1-1 Lech Poznan Lech Poznan

Nieuwste reacties

