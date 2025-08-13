Wat bezielde Ajax toch? Club Brugge legt critici van Carlos Forbs nu al het zwijgen op

De voorbije weken kregen Hugo Vetlesen en Cisse Sandra hun kans op de rechterflank, maar zij stelden teleur. Carlos Forbs deed dat allerminst tegen Salzburg en bewijst nu al waarom Club Brugge toch in hem geloofde na een mislukte passage bij Ajax.

De transfer van Carlos Forbs naar Club Brugge voor 6 miljoen euro, dat kan oplopen tot 7,2 miljoen euro door bonussen, leverde hoongelach op in Nederland. Ajax kon na zijn mislukte passage nog de helft van wat het betaalde aan Manchester City recupereren.

"Ik ben meer geshockeerd. Een prima deal is nog een understatement", zei Hans Kraay jr. bij Voetbal International. Ajax had Club Brugge goed liggen gehad, dachten ze op dat moment nog in Nederland.

Bij Club Brugge wisten ze wel beter en na Salzburg zullen ze zich ook in Nederland eens in de haren krabben. De Portugees ondernam acht dribbels, waarvan er vijf slaagden. Hij had ook negen baltoetsen in de zestien van Salzburg, niemand bij Club deed beter.

8 - Apart from scoring Club Brugge's equalizer against Red Bull Salzburg, Carlos Forbs was the player with the most attempted dribbles (8), completed dribbles (5) and touches in the opposition box (9) on the pitch tonight. Protagonist. pic.twitter.com/OxqooWjveK — OptaJohan (@OptaJohan) August 12, 2025

Met zijn diepgang en snelheid zorgde Forbs voor gevaar, in de 85ste minuut scoorde hij ook de goal van de kwalificatie. En dat terwijl Forbs door ziekte eigenlijk maar een uur aankon. Hayen liet hem toch staan.

"Ik had niet gedacht dat Carlos het al zo lang zou volhouden", moest Hayen dan ook toegeven. Forbs bedankte voor het vertrouwen, iets wat hij bij Ajax nooit kreeg. "Met zo’n publiek en avonden als deze groeit mijn liefde voor het voetbal weer", zei de Portugees.

Als hij helemaal fit is en elke wedstrijd 90 minuten aankan, dan wordt Forbs een enorm wapen. Als Club de League Phase van de Champions League haalt, kan hij met Tzolis een bijzonder gevaarlijk duo worden.