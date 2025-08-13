Nu al in de harten van de supporters: Carlos Forbs verklaart waarom hij voor Club Brugge koos

Carlos Forbs heeft zich al in de harten van de supporters van Club Brugge gespeeld. De Portugees maakte tegen Salzburg het doelpunt van de kwalificatie.

Pas op 17 juli, drie dagen voor de Supercup tegen Union en tien dagen voor de eerste competitiewedstrijd tegen Racing Genk, maakte Carlos Forbs de overstap naar Club Brugge. Tegen de Limburgers speelde hij al 45 minuten.

Tegen KV Mechelen kreeg Forbs ook een halfuur en gaf hij een assist, in Salzburg was hij invalbeurt beperkt tot twee minuten. Forbs was vorige week ziek en bleef tegen Cercle ook 90 minuten op de bank.

"Dankzij de dokter en de medische staf voelde ik me nu al veel beter", zei Forbs nadat hij bijna 90 minuten had gespeeld tegen Salzburg. Hij zorgde voor dreiging en diepgang en scoorde ook het beslissende doelpunt in de 85ste minuut.

Waarom koos Forbs voor Club Brugge?

Forbs toont nu al dat hij een meerwaarde is voor Club Brugge, hoewel hij dus nog niet volledig fit is. Zijn keuze voor blauw-zwart was ook een doelbewuste keuze. "Toen Club kwam aankloppen, heb ik niet getwijfeld."

"Het is de grootste ploeg van België, nu moeten we ook de Champions League halen." Club speelt dinsdag eerst tegen Rangers, een week later speelt het op woensdag in eigen huis voor de kwalificatie.