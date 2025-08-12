"Of dit een referentiewedstrijd was?" Seys helder over Club Brugge na remontada

Club Brugge heeft zich met veel moeite geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. Joaquin Seys zette de ommekeer in met de aansluitingstreffer op het uur.

Met een 0-1 zege uit de heenwedstrijd zag het er goed uit voor blauw-zwart voor de terugwedstrijd. Club begon ook goed en had kansen, maar Salzburg sloeg twee keer toe en trok met een 0-2 voorsprong de rust in.

Club was op dat moment virtueel uitgeschakeld, maar zette de scheve situatie in de tweede helft toch nog recht dankzij Seys, Forbs en Vanaken. Jan Breydel haalde opgelucht adem en stoot toch door in de Champions League.

Speelde Club Brugge een referentiewedstrijd tegen Salzburg?

"We houden een goed gevoel over aan deze wedstrijd, tijdens de rust hebben we zelfs niet gepanikeerd", zei Joaquin Seys achteraf. "We hadden dan ook genoeg kansen en we wisten dat de goals zouden komen."

"Als we hetzelfde bleven doen, wisten we dat we het over de streep konden trekken." Seys gaf Jan Breydel op het uur weer hoop met zijn mooie treffer. "Het enige wat ik kon doen was trappen op die bal van Sabbe en ik raakte de bal perfect."

"Of dit nu een referentiewedstrijd is voor ons? Dat wordt dan gezegd, maar dit is gewoon een stap in de goede richting om opnieuw op ons niveau te komen", besloot Seys nog.