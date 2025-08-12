Vanaken velt zijn oordeel over Rangers, maar is ook kritisch na zege tegen Salzburg

Club Brugge heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. Daarin treft blauw-zwart het Schotse Rangers.

Voor Club Brugge zag het er aan de rust slecht uit tegen Salzburg, want het stond 0-2 achter. Dankzij goals van Seys, Forbs en Vanaken ging blauw-zwart nog op en over de Oostenrijkers en plaatste het zich voor de laatste voorrondes van de Champions League.

Daarin treft Club Brugge dus het Schotse Rangers, dat Viktoria Plzen uitschakelde. Rangers is geen onbekende voor Club, want in de voorbereiding speelde het in Ibrox al tegen hen. Club kwam daar 0-2 voor, maar speelde nog 2-2 gelijk.

Kan Club zich kwalificeren tegen Rangers?

"Dit wordt natuurlijk een heel ander verhaal", weet kapitein Hans Vanaken ook. "Dat de sfeer daar geweldig zal zijn, dat weet iedereen. Dat zal iets zijn waar we goed mee zullen om moeten gaan." In Ibrox is plaats voor 50.000 supporters.

Vanaken trekt zich echter op aan de vorige campagne in de Champions League. "Tegen Celtic waren het vergelijkbare omstandigheden en dat is goed gelukt." Club speelde toen 1-1 gelijk in Schotland.

Toch weet Vanaken dat Club nog geen gewonnen spel heeft. "We zullen ons niveau stevig moeten opkrikken." Club trekt volgende week naar Schotland, een week later speelt het thuis tegen Rangers.