Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Nieuwkomer Reis stelt opnieuw teleur, Hayen: "Dat heb ik hem gezegd"
Foto: © photonews

Ludovit Reis begon nog goed tegen Salzburg, maar zakte steeds verder weg. Trainer Nicky Hayen nam hem in bescherming, maar zei hem ook wat er beter moet.

Nadat hij tegen Cercle Brugge op de bank begon, mocht Ludovit Reis opnieuw in de basis starten tegen Salzburg. De Nederlander, die toch vier jaar bij het Duitse Hamburg speelde, begon eens goed aan een match. 

Naarmate de wedstrijd vorderde had hij het steeds moeilijker. Reis leed te vaak balverlies en maakte ook onnodige fouten. In de opbouw vertraagde hij het spel ook vaak in plaats van meteen een aanvaller te zoeken. 

Na 68 minuten, toen Club nog 1-2 achterstond en nog een doelpunt nodig had voor de kwalificatie, haalde Hayen hem naar de kant. Zijn vervanger Stankovic kreeg al bij zijn opkomst op het veld meer applaus dan Reis. 

Reis krijgt tijd, maar heeft ook werkpunt

Nicky Hayen nam Reis in bescherming. "We geven tijd aan spelers, het had mij verbaasd als hij op drie dagen tijd plots alles goed had gedaan. Ik vond wel dat het positiever was dan de voorbije week, hij maakte zich meer aanspeelbaar."

"Alleen moet het iets sneller, dat heb ik hem ook verteld. Hij is mee in dat verhaal. Ik ben al heel kritisch geweest de voorbije weken, maar ik moet mijn ploeg ook een pluim geven. Dit is ook hun verdienste." 

