Marc Degryse merkt nog heel lastig probleem op bij Club Brugge

Club Brugge draaide een 0-2 achterstand tegen RB Salzburg om in een 3-2 zege en plaatste zich voor de Champions League-play-offs. Marc Degryse ziet echter nog altijd een spitsenprobleem.

Club Brugge maakte dinsdagavond indruk tegen RB Salzburg. Na 0-2 achter te komen, zorgde blauw-zwart voor een geweldige comeback. Uiteindelijk werd het zelfs nog 3-2. Daardoor stoot Club door naar de play-offs van de Champions League.

Het zag er dus heel goed uit voor de Bruggelingen. Maar toch heeft Marc Degryse iets negatiefs opgemerkt. "Ik wil er na deze kwalificatie geen item van maken, maar als ik toch ook een minpuntje mag benoemen, wil ik even aanstippen dat de spitspositie voorlopig een probleem blijft bij Club Brugge", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Romeo Vermant heeft het moeilijk om zich door te zetten", zegt Degryse. "Volgens mij zou het hem deugd doen dat er wat druk van zijn schouders wordt gehaald en dat hij nog eens als invaller het verschil mag proberen te maken."

"De vraag is natuurlijk wie er dan wél moet staan, want nieuwkomer Tresoldi heeft nog alles te bewijzen. Ik ga er van uit dat hij, net als Stankovic, de komende weken steeds meer minuten zal krijgen", besluit de analist.