Geen CL voor Yorbe Vertessen dankzij comeback Club Brugge: dit heeft Belgische aanvaller te zeggen

Club Brugge verzekerde zich na twee zeges tegen RB Salzburg van de play-offs voor de Champions League. Minder goed nieuws voor Belg Yorbe Vertessen, die met Salzburg een 2-0 voorsprong uit handen gaf.

Club Brugge is bijna zeker van een plaats in de League Phase van de Champions League. Blauw-zwart won in de derde voorronde twee keer van RB Salzburg, waardoor het nu play-offs mag spelen.

Maar zeker niet iedere Belg was even gelukkig met dit resultaat. Yorbe Vertessen stond in de basis bij Salzburg en zag hoe zijn ploeg alles te grabbel gooide.

"Ja, de teleurstelling is heel groot", zegt de aanvaller bij Sporza. "Zeker omdat je 2-0 voorkomt en het dan nog weggeeft. We zijn allemaal heel teleurgesteld."

"In de tweede helft wordt het systeem iets veranderd en dan zie je dat het allemaal opeens veel moeilijker wordt. In het begin liep het nog best oké, maar aan het einde van de wedstrijd is het dan toch misgelopen", gaat hij verder.

"Je zag dat het bij ons plots ook een beetje uit elkaar viel. Er zijn natuurlijk een paar jonge jongens met minder ervaring en ook het warme weer speelde zijn rol. Over enkele dagen komt de volgende wedstrijd eraan en daar gaan we ons opnieuw op moeten focussen. Hopelijk laten we de kopjes dus niet te lang hangen", besluit Vertessen.