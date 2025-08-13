Club Brugge heeft gevonden wat het miste: Marc Degryse is onder de indruk

Club Brugge won met 3-2 van RB Salzburg in de voorrondes van de Champions League. Carlos Forbs scoorde de gelijkmaker.

Club Brugge maakte het zichzelf nog knap lastig tegen Salzburg, maar wist uiteindelijk nog te winnen. Blauw-zwart trok een 0-2 achterstand om naar een 3-2 overwinning.

Carlos Forbs werd in de basis gedropt. Een risico van coach Nicky Hayen, maar het pakte uiteindelijk wel goed uit. De aanvaller scoorde de 2-2 gelijkmaker later op de wedstrijd. Marc Degryse is onder de indruk.

"In Nederland leek niemand nog in hem te geloven, iedereen had zijn oordeel al klaar. Hij zou geen scorend vermogen hebben, geen snelheid, geen overzicht. Wel, ik heb vanavond gezien dat hij dat wél heeft. Zijn goal was gewoon goed afgemaakt", zegt hij bij HLN.

"Met zijn snelheid zorgde hij voortdurend voor dreiging. En het is niet dat hij met zijn kop in de grond loopt, want die goeie kans voor Hans Vanaken in de eerste helft legde hij panklaar", gaat de analist verder.

Volgens Degryse kan Forbs wel eens een belangrijke schakel worden. "Ik heb al vaak gezegd dat Club iets nodig had op de rechterflank. Met Carlos Forbs hebben ze volgens mij gevonden wat ze daar misten. Ik ben heel benieuwd naar wat hij de komende weken en maanden nog zal brengen. Hij hield het nu overigens al best lang vol."