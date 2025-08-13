'Kleine' bonus, UEFA-coëfficiënt, favoriet tegen Rangers: alle details van verdere CL-verhaal Club Brugge

Club Brugge heeft zich dinsdagavond gekwalificeerd voor de play-offs van de Champions League. Een overwinning die verschillende keren goed nieuws met zich meebrengt voor blauw-zwart.

Club Brugge heeft zich op woensdag met moeite geplaatst voor de play-offs van de Champions League. Op het scorebord stond 0-2 bij rust, maar de Bruggelingen kwamen terug in de tweede helft en wonnen met 3-2 van Salzburg.

Een belangrijke overwinning voor de ploeg van Nicky Hayen, om meerdere redenen. Allereerst brengt het hen natuurlijk dichter bij de League Phase van de Champions League. Volgens verschillende statistieken hebben de Bruggelingen ongeveer 66% kans om zich te kwalificeren tegen Glasgow Rangers.

Deze wedstrijd was ook financieel belangrijk. Door de play-offs te bereiken is Club Brugge al zeker van een aanzienlijke som van 4,29 miljoen euro. Altijd fijn zo'n premie.

Bovendien heeft Brugge België geholpen een nieuwe overwinning te behalen in de UEFA-coëfficiëntenranglijst. Een belangrijk gegeven, aangezien ons land nu nog maar vier vertegenwoordigers heeft, na de vroege uitschakeling van Sporting Charleroi. België kan door een goed seizoen dichter bij Portugal en Nederland komen, en zo een tweede plaats in de Champions League-groepsfase bemachtigen.

Dus meerdere goede berichten, niet alleen op sportief gebied. Op het veld was het Carlos Forbs die de avond verlichtte. De Portugese vleugelspeler probeerde van alles in de eerste helft en slaagde erin om in de tweede helft te scoren met een prachtige solo van 50 meter voordat hij Schlager, die tot dan toe uitstekend was, versloeg. De 21-jarige speler, die voor 6 miljoen euro bij Ajax werd gekocht, bewijst al zijn waarde.

Dankzij de kwalificatie heeft Club Brugge zich dus aanzienlijk dichterbij de groepsfase van de Champions League geplaatst, waar het op het nippertje in pot 2 zou belanden. Potten die niet meer zoveel betekenen, aangezien elke club twee teams uit elke pot zal tegenkomen (één thuis, één uit). Maar het is altijd leuk om een Belgisch team onder de "beste" 20 teams van Europa te zien.