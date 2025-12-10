Volg Club Brugge - Arsenal live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.
-
Datum: 10/12/2025 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 6
Stadion: Jan Breydel

LIVE Club Brugge-Arsenal: Mignolet in de basis, Leko verrast verder niet met basiself

Met Ivan Leko als nieuwe trainer ontvangt Club Brugge het ongeslagen Arsenal. Kan blauw-zwart opnieuw punten afsnoepen van een Europese topclub?

Tijd   21:00 
Jeroen Deheegher
Club Brugge (Club Brugge - Arsenal)
Club Brugge: Simon Mignolet - Hugo Siquet - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Aleksandar Stankovic - Raphael Onyedika - Carlos Forbs - Hans Vanaken - Christos Tzolis - Nicolò Tresoldi
Bank: Zaid Romero - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Dani van den Heuvel - Gustaf Nilsson - Jorne Spileers - Kyriani Sabbe - Mamadou Diakhon - Axl De Corte - Shandre Campbell - Kaye Furo

Arsenal: David Raya Martin - Ben White - Christian Nörgaard - Piero Hincapie - Myles Lewis-Skelly - Martín Zubimendi Ibáñez - Mikel Merino Zazón - Martin Odegaard - Chukwunonso Madueke - Gabriel Teodoro Martinelli Silva - Viktor Gyökeres
Bank: Kepa Arrizabalaga Revuelta - Tommy Setford - Josh nichols - Riccardo Calafiori - Ethan Nwaneri - Eberechi Eze - Bukayo Saka - Gabriel Fernando de Jesus

Vooraf

LIVE Club Brugge-Arsenal: Pakt Leko uit met verrassingen in zijn basiselftal?
Foto: © photonews

Met Ivan Leko als nieuwe trainer ontvangt Club Brugge het ongeslagen Arsenal. Kan blauw-zwart opnieuw punten afsnoepen van een Europese topclub?

Iets meer dan een maand geleden pakte Club Brugge thuis een punt tegen Barcelona, het werd 3-3 in Jan Breydel. Met Arsenal komt nu de leider in de Premier League én de Champions League op bezoek. 

Mignolet in doel bij Club?

Bij Club Brugge was het de afgelopen dagen bijzonder woelig door de trainerswissel. Ivan Leko heeft dinsdag slechts één training kunnen leiden, zal dat genoeg zijn om zijn stempel al te drukken bij blauw-zwart?

Leko zou alvast kunnen rekenen op Simon Mignolet, die opnieuw fit is en wellicht zal starten. Vermant is er nog bij na zijn hersenschudding, Tresoldi zal dus in de spits spelen. Verder worden er weinig veranderen verwacht. 

Geen Trossard bij Arsenal

Bij Arsenal zijn er ook wel wat afwezigen. Aanvoerder Declan Rice is ziek en reisde niet meer af. Verdediger William Saliba moet ook versterk geven, net als Leandro Trossard. De Rode Duivel is geblesseerd. 

Voor Club Brugge zou niet verliezen al een stunt zijn tegen Arsenal. De Engelsen pakten 15 op 15 en incasseerden nog maar één doelpunt. Meteen een zware opdracht voor Ivan Leko dus. 

Vergelijking Club Brugge - Arsenal

Positie

27
1

Punten

4
15

Gewonnen

1
5

Verloren

3
0

Gescoorde doelpunten

8
14

Doelpunten tegen

13
1

Gele kaarten

7
13
