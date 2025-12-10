LIVE Club Brugge-Arsenal: Mignolet in de basis, Leko verrast verder niet met basiself

Met Ivan Leko als nieuwe trainer ontvangt Club Brugge het ongeslagen Arsenal. Kan blauw-zwart opnieuw punten afsnoepen van een Europese topclub?

Iets meer dan een maand geleden pakte Club Brugge thuis een punt tegen Barcelona, het werd 3-3 in Jan Breydel. Met Arsenal komt nu de leider in de Premier League én de Champions League op bezoek.

Mignolet in doel bij Club?

Bij Club Brugge was het de afgelopen dagen bijzonder woelig door de trainerswissel. Ivan Leko heeft dinsdag slechts één training kunnen leiden, zal dat genoeg zijn om zijn stempel al te drukken bij blauw-zwart?

Leko zou alvast kunnen rekenen op Simon Mignolet, die opnieuw fit is en wellicht zal starten. Vermant is er nog bij na zijn hersenschudding, Tresoldi zal dus in de spits spelen. Verder worden er weinig veranderen verwacht.

Geen Trossard bij Arsenal

Bij Arsenal zijn er ook wel wat afwezigen. Aanvoerder Declan Rice is ziek en reisde niet meer af. Verdediger William Saliba moet ook versterk geven, net als Leandro Trossard. De Rode Duivel is geblesseerd.

Voor Club Brugge zou niet verliezen al een stunt zijn tegen Arsenal. De Engelsen pakten 15 op 15 en incasseerden nog maar één doelpunt. Meteen een zware opdracht voor Ivan Leko dus.