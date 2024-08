Gent mag scheidsrechter (na VAR-momentje) en blunderende verdediger danken voor behoorlijke Europese uitgangspositie na dolle slotfase

KAA Gent wil ook dit jaar de groepsfase van de Conference League bereiken. Dan moest het om te beginnen voorbij Silkeborg uit Denemarken raken in de derde van vier voorrondes. Op het kunstgras speelden de Buffalo's niet écht overtuigend, maar ze gristen wel een behoorlijk resultaat mee naar huis.

Vooraf al een beetje deining, want geen Samoise en geen Fernandez-Pardo in de basiself of op de bank bij Wouter Vrancken. Transferitis? Matisse Samoise staat ondertussen in ieder geval al eventjes in de belangstelling van Werder Bremen.

En ook Fernandez-Pardo willen ze eigenlijk niet van de hand doen bij Gent, maar makkelijk wordt het niet om hem te gaan houden. Er was eerder al een bod van 10 miljoen euro van Lazio voor hem, ondertussen heeft Southampton al gesprekken aangeknoopt.

Veel strafschopdreiging

Beide spelers ontbraken dus voor de wedstrijd tegen Silkeborg in Denemarken, ook al zaten ze aanvankelijk in de selectie. KAA Gent gaf aan dat het over kleine blessures ging, verder kregen we wel de verwachte namen op het Deense kunstgras.

In een vrij matige eerste helft kwam de grootste opwinding van de thuisploeg. Sonne miste een opgelegde kans en de VAR riep de ref een keertje naar het scherm voor een mogelijke strafschop voor Silkeborg. Gent kwam met de schrik weg.

Met de schrik vrijkomen en knullige owngoal

Net na de rust was het wél raak voor de Denen, want Adamsen kon na een contact van Kums op Bakiz een elfmeter omzetten. Diezelfde Bakiz claimde nog een tweede strafschop, maar kreeg die andermaal niet.

De Buffalo's kwamen alles bij elkaar goed weg. Op het uur kreeg het bovendien ook nog eens de gelijkmaker cadeau, want Pedro Ganchas verwerkte een voorzet van Nurio Fortuna in eigen doel. In de slotfase scoorde eerst Dean nog met een afgemeten kopbal, maar Adamsen zorgde nog voor 2-2. Al bij al een goede uitgangspositie richting volgende week.