Transferitis? Twee sterkhouders niet op het veld in Conference League, Gent geeft uitleg

Bij KAA Gent zijn er al heel wat spelers vertrokken dit seizoen. En er zijn nog een aantal andere spelers waar interesse voor is. Zeker aan de mouw van Matisse Samoise en Matias Fernandez-Pardo werd getrokken.

Matisse Samoise staat ondertussen ook al eventjes in de belangstelling van Werder Bremen. Ook hij heeft nog een contract voor een jaar en zou dus mogelijk kunnen gaan vertrekken bij de Buffalo's nog deze zomer.

En ook Fernandez-Pardo willen ze eigenlijk niet van de hand doen bij Gent, maar makkelijk wordt het niet om hem te gaan houden. Er was eerder al een bod van 10 miljoen euro van Lazio voor hem, ondertussen heeft Southampton al gesprekken aangeknoopt.

Beide spelers ontbreken voor de wedstrijd tegen Silkeborg in Denemarken, ook al zaten ze aanvankelijk in de selectie. KAA Gent legt uit dat het over kleine blessures gaat bij beide spelers, al zullen de fans ook andere dingen denken.

Nog meer transfers?

"Matisse Samoise en Matias Fernandez-Pardo komen vanavond niet in actie. Matisse blesseerde gisteren zijn knie op training en Matias heeft nog wat last van een lichte verrekking", aldus de Buffalo's op de sociale media.

Volgens de supporters zou het zomaar kunnen dat er ook een vorm van transferitis in de spelers is gekropen. Zij vrezen dan ook het ergste en dat ze beide spelers zullen zien verkassen de komende dagen of weken. We houden u verder op de hoogte.