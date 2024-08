LIVE: Nog 90 minuten overleven: Cercle Brugge al bijna zeker van historische kwalificatie

Na de 1-6 zege in de heenwedstrijd is lijkt de terugwedstrijd slechts een formaliteit voor Cercle Brugge. Nog 90 minuten en het is zeker van de Europese groepsfase.

Aan de rust stond Cercle Brugge al 0-3 tegen het Poolse Wisla Krakow, het breidde daarna nog uit tot 0-6. De Vereniging slikte wel nog een aansluitingstreffer, maar het heeft wel nog altijd een bijzonder ruime marge.

"Dit is geen overbodige partij, maar de belangrijkste match uit de geschiedenis van Cercle", zei coach Miron Muslic op zijn persconferentie voor de wedstrijd. Er wordt wel verwacht dat Miron Muslic stevig zal wisselen.

Zondag Brugse derby

"Ik heb soms hoofdpijn als ik keuzes moet maken, maar dat is niet erg", zei Muslic nog. Want ook de competitie is natuurlijk nog altijd belangrijk. Cercle begon met 4 op 12, de wedstrijd van afgelopen weekend tegen KAA Gent werd uitgesteld.

Veel genieten van de kwalificatie zal Cercle niet kunnen doen, want komende zondag staat de Brugse derby al op het programma. Al wilde Muslic absoluut nog niet aan zondag denken.

"Intern hebben we daar nog niks over gezegd. Ik werk altijd match per match en enkel de eerstvolgende match is nu belangrijk. De focus is nu helemaal op Krakau gericht", besloot de trainer nog.