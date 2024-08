Ondanks de 1-6 bonus: Cercle Brugge maakt het nog onnodig spannend in terugwedstrijd

Cercle Brugge kan opgelucht ademhalen. Ondanks de 1-6 in de heenwedstrijd tegen Wisla Krakow werd het nog spannend in Jan Breydel, maar de League Phase van de Conference League is binnen.