Dat zal dan wel vijf worden zeker? Gent vervoegt Anderlecht, Union en Club Brugge in Europese poules

KAA Gent begon met een krappe voorsprong uit de heenwedstrijd in Servië aan zijn levensbelangrijk duel tegen Partizan Belgrado. Bibberen tot het laatste moment zoals tegen Silkeborg? Het behoorde zeker tot de mogelijkheden.

Vorige week had KAA Gent op de akker van Partizan Belgrado een 0-1 zege weten te boeken. Weinig redenen tot twijfelen dus voor Wouter Vrancken? Toch wijzigde hij op één plaats zijn opstelling voor de terugmatch.

Watanabe keerde terug uit ziekte en verving Mitrovic, verder wel dezelfde namen als uit de match in Servië. Bij de bezoekers was de Braziliaanse spits Saldanha niet meegereisd - hij was nog geblesseerd na zijn kwetsuur uit de heenmatch.

Nerveuze wedstrijd in Planet Group Arena

Partizan wist dat het na de 0-1 van vorige week zou moeten gaan scoren, maar op een paar hete standjes voor de kooi van Roef na kwam het eigenlijk nooit écht in het stuk voor. In een matige pot voetbal hield Gent de boel goed gesloten.

© photonews

© photonews

Een kwartier voor tijd was er wel eens een prima tussenkomst nodig van Watanabe om Jovanovic van een mogelijke voorsprong te houden, maar de beste kansjes waren eigenlijk voor de thuisploeg. Gandelman viseerde onder meer de lat.

Delorge maakt het verschil

Ook Fadiga en Surdez waren bedrijvig, maar in de beslissende zone van de waarheid was het allemaal net niet. En dus was het af en toe toch nog een beetje spelen met vuur en hopen dat er geen tegendoelpunt zou vallen.

Dat gebeurde dus niet en vijf minuten voor tijd maakte Delorge er alsnog 1-0 van. Goed voor een extra half puntje voor de coëfficiënt. We gaan normaal gezien met vijf ploegen de Europese poules in, Gent bouwt rustig verder.