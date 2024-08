Laurent Depoitre legt uit waarom hij de hoop op een nieuw contract nog niet opgeeft

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Laurent Depoitre zit momenteel zonder club. Toch wil hij nog geen punt achter zijn carrière zetten.

Laurent Depoitre zag zijn aflopende contract bij KAA Gent vorig seizoen niet verlengd worden. Een deal met een andere club is er voorlopig ook niet. Het is uitkijken wat Depoitre zelf nog wil bereiken.

“Dat is moeilijk te zeggen”, klinkt het bij La Dernière. “In het begin wilde ik graag naar een buitenlandse competitie met een leuke omgeving om mijn carrière af te sluiten met een goede ervaring.”

Nu denkt Depoitre eerder aan in België blijven, in een competitie die hij goed kent en waar hij zijn draai gevonden had. “Zodat ik kan blijven genieten. Ik sta open voor veel dingen.”

In principe wil Depoitre niet in de Challenger Pro League spelen, maar voorlopig sluit hij geen deuren. Er zijn de nodige contacten geweest, maar het kwam (nog) niet tot een deal.

“Ik wil niet alleen maar doorgaan om te zeggen dat ik doorga. Ik wil iets waarin ik geïnteresseerd ben, een motiverend project. Ik wacht af”, gaat Depoitre verder.

Al speelt er één ding zeker in zijn voordeel: spitsen zijn de meest gezochte profielen. “Dat is waarom ik wacht en waarom ik de eerste dingen die voorbij kwamen niet wilde accepteren, omdat dingen vaak veranderen tegen het einde. Vooral omdat ik transfervrij ben, kan ik later tekenen en hoop ik iets te vinden.”