Gentse stadiondeejay doet het opnieuw met geniale muziekkeuze meteen na zege tegen Partizan Belgrado

KAA Gent won in de Conference League met 1-0 van Partizan Belgrado. En dus mogen de Buffalo's naar de Europese groepsfase. Voor de vierde keer op rij de Conference League, een uniek gegeven toch wel.

Niet veel ploegen deden het KAA Gent vorig seizoen al na, nu wordt het mogelijk nog meer bijzonder voor KAA Gent. Door de zege tegen Partizan Belgrado zitten ze alweer in een Europese groepsfase.

En ook de stadiondeejay was tegen Partizan Belgrado andermaal bijzonder goed in vorm. Het is in de Planet Group Arena altijd afwachten welke muziek er zal gedraaid worden meteen na de wedstrijd.

Geniale muziekkeuze ook deze keer bij KAA Gent

Een tijdje terug was er de thuismatch tegen Club Brugge waarin onder meer Arrividerci Hans de revue passeerde - een verwijzing naar Hans Vanaken die in die wedstrijd onder meer scoorde, maar finaal wel verloor.

© photonews

Tegen Partizan Belgrado werd eerst uitgepakt met Bella Ciao. Een verwijzing naar de uitschakeling van de bezoekers én ook een lied van de ... Partizanen. In Italië weliswaar, maar toch ook een verwijzing naar de Serven.

Daarna knalde Europapa door de boxen in de Planet Group Arena. Dat is dan weer een verwijzing naar de Europese poulefases. Welkom in Europa, jongen! En Buffalo's ook uiteraard.