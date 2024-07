16-jarige Lamine Yamal trapt Spanje met heerlijke krul richting finale na nagelbijter tegen Frankrijk

De eerste finalist is bekend! Spanje staat komende zondag 14 juli in de finale van het EK voetbal in Berlijn. In een spannende halve finale versloeg Spanje favoriet Frankrijk met 2-1. Les Bleus kwamen op voorsprong maar Spanje ging er in de eerste helft nog op en over.

Nadat beide landen respectievelijk Duitsland en Portugal hadden uitgeschakeld in de kwartfinale, wachtter er in de halve finale opnieuw een klepper voor Spanje en Frankrijk. Spanje deed het noodgedwongen zonder Carvajal en Pedri. Navas en Olmo waren de logische vervangers. Bij Frankrijk koos Deschamps er verrassend voor om Griezmann op de bank te houden. Frankrijk vroeg op voorsprong Hoewel Spanje als beste aan de partij begon met een kopballetje van Fabian Ruiz was het Frankrijk dat bij de eerste kans meteen kon scoren. Mbappé schilderde een voorzet richting tweede paal en daar kon Kolo Muani tussen Laporte en Cucurella van dichtbij Les Bleus op voorsprong koppen. © photonews Spanje erop en erover met jongste ooit De Fransen bleven loeren in de omschakeling maar konden niet lang teren op die voorsprong. Olmo nam een afvallende bal perfect tot bij zich, omspeelde Tchouaméni en haalde hard uit. Koundé zette zijn voet er nog tegen maar kon het schot niet meer uit zijn doel houden. © photonews Nog voor het halfuur waaren we getuige van een stukje voetbalgeschiedenis. De 16-jarige Lamine Yamal probeerde zich vrij te dribbelen aan de rand van het strafschopgebied en borstelde de bal dan haarfijn in de verste hoek. Goed voor de jongste doelpuntenmaker ooit op een EK voetbal. © photonews Frankrijk probeert (tevergeefs) te reageren Na rust moest Frankrijk reageren en komen, een situatie die zich nog niet vaak heeft voorgedaan dit toernooi. Omdat het gevaar te steriel was, besloot Deschamps om op het uur een driedubbele wissel door te voeren. Buiten een dribbelvaardige Barcola bleef het doelgevaar echter schaars waardoor ook Giroud nog tussen de lijnen kwam. Mbappé kreeg nog heel veel ruimte om uit te halen en de gelijkmaker tegen de touwen te trappen maar hij trapte wild over. De Spaanse afweer stond goed opgesteld waardoor Frankrijk niet verder tot kansen kwam in een nagelbijtend slot.