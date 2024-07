"Vraag het aan de voorzitter": Deschamps reageert gepikeerd, Franse voetbalbond neemt snel besluit over zijn toekomst

Frankrijk werd op het Europees kampioenschap in Duitsland in de halve finales uitgeschakeld door Spanje: 2-1. En dus was de vraag of bondscoach Didier Deschamps wel zou mogen aanblijven bij de Franse nationale ploeg.

De kritiek op Frankrijk is de afgelopen maand namelijk verschroeiend geweest. Bondscoach Didier Deschamps kreeg zijn ploeg nooit echt aan het voetballen - zeker niet gezien het potentieel van de ploeg qua kwaliteit. En dus was het nog maar de vraag of de halve finales op het EK voldoende zou zijn om te mogen aanblijven. Na de match kreeg Deschamps onmiddellijk vragen over zijn toekomst en dat zinde hem duidelijk niet. "Jullie zijn geweldig... Vraag het maar aan de bondsvoorzitter, wij hebben net de halve finale op het EK verloren. Ik heb respect voor jullie, voor jullie achterban, maar jullie kennen de situatie en weten hoe de voorzitter erin staat", klonk het. Geen reden tot ontslag De voorzitter van de Franse voetbalbond Philippe Diallo heeft inmiddels laten weten dat een ontslag van Deschamps niet aan de orde is. Dat heeft hij verteld aan L'Equipe. Er zou geen enkele reden zijn om over te gaan tot ontslag. De 55-jarige coach heeft nog een contract tot en met het WK 2026 in Canada, de USA en Mexico en zou dus gewoon kunnen aanblijven. Op het WK 2022 haalde hij de finale, in 2018 werden de Fransen zelfs wereldkampioen onder Deschamps.