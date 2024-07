Deschamps zwaar geïrriteerd over vragen na verloren halve finale: "Vraag het maar aan de voorzitter"

De kritiek op Frankrijk is de afgelopen maand verschroeiend geweest. En toch stonden ze in de halve finales van het EK. Bondscoach Didier Deschamps kon zijn ploeg nooit laten voetballen naar het aanwezig potentieel. Na de match kreeg hij onmiddellijk vragen over zijn toekomst en dat zinde hem niet.

Didier Deschamps, de bondscoach van Frankrijk, kreeg direct na de uitschakeling tegen Spanje op het EK vragen van Franse media over zijn toekomst. Iets waar hij duidelijk niet op zat te wachten. "Jullie zijn geweldig... Vraag het maar aan de bondsvoorzitter, wij hebben net de halve finale op het EK verloren", beet Deschamps hen toe. Deschamps, die sinds 2012 aan het roer staat en een contract heeft tot 2026, benadrukte dat de situatie bekend is en dat de voorzitter al eerder had aangegeven dat de uitslag geen invloed zou hebben op zijn toekomst. "Ik heb respect voor jullie, voor jullie achterban, maar jullie kennen de situatie en weten hoe de voorzitter erin staat", zei hij. Deschamps gaf toe dat Spanje op dit moment verder is dan zijn team en benadrukte dat je tegen een ploeg als Spanje op je best moet zijn. 'Ik zoek niet naar excuses, maar te veel spelers waren niet honderd procent fit tijdens dit EK." Hij weigerde dus ook mea culpa te slaan en zijn conclusie was dat bijvoorbeeld sterspeler Kylian Mbappé nooit kon schitteren door een vormcrisis. "Ik neem mijn spelers verder niets kwalijk. Ze zijn om uiteenlopende redenen niet topfit geweest op dit toernooi." Tot slot bedankte Deschamps de afzwaaiende Olivier Giroud: "Ik wil hem bedanken voor alles wat hij voor de nationale ploeg heeft betekend. Dit EK speelde hij niet veel, maar Olivier blijft altijd een voorbeeldprof."