2-1! Kan Frankrijk zich terug in wedstrijd knokken?

78

Ousmane Dembele

Olivier Giroud





76

Alvaro Morata

Mikel Oyarzabal





76

Daniel Olmo

Mikel Merino Zazón





75

Théo Hernandez kan vrij uithalen aan de rand van de 16 maar hij doet dat hoog over, hier zat meer in!



71

Barcola met een actie vanop links maar de voorzet bereikt geen ploegmaat



69

De wedstrijd is wat stilgevallen. We zitten tussen de aanvalslust die Frankrijk met zich mee uit de kleedkamer nam en het komende slotoffensief



65

Mbappe is naar het centrum gekomen na de drie wissels van Deschamps en krijgt Griezmann in steun



63

Randal Kolo Muani

Bradley Barcola





62

N'Golo Kante

Antoine Griezmann





62

Adrien Rabiot

Eduardo Camavinga





60

Gele kaart voor Aurélien Tchouaméni





60

Simon kan nog net zijn vuist zetten tegen een voorzet die gevaarlijk richting eerste paal vloog



58

Jesús Navas González

Daniel Vivian Moreno

Geen Grimaldo en flankwijziging voor Cucurella maar wel een belangrijke invalbeurt voor Vivian. Nacho schuift op naar de back



56

Mbappe komt naar binnen en probeert het vanuit een scherpe hoek, Simon heeft geen problemen met het schot



55

Opnieuw zo'n sprintduel tussen WIlliams en Koundé. Die eerste is sneller maar Koundé kan nog net terugspelen richting Maignan



53

Tchouameni komt goed ingelopen en kan koppen maar te centraal om Simon te bedreigen



52

Kounde verovert de bal hoog op het veld en combineert op rechts. Uiteindelijk levert het een corner op



50

Spanje probeert erdoor te combineren. Saliba kan net voor Morata de lage voorzet van Cucurella ontzetten



46

Williams spurt met Koundé op een diepe bal en plots komt Mike Maignan in beeld! Hij lijkt te laat te komen maar zijn sliding is net goed ingezet en kan de bal wegwerken



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



43

Spanje stopt Frankrijk voorlopig af met heel wat fouten. De Fransen kunnen voorlopig nog niets doen met de stilstaande fases



40

Ditmaal loert Spanje op de counter. Williams trekt zich op gang en wacht dan tot Yamal bijsluit. Die wil nog wel uithalen maar wordt genoeg gehinderd door Hernandez waardoor het niet meer dan een corner wordt



39

In beide gevallen kopt de defensie weg



38

Aan de andere kant dribbelt Dembélé zich naar een corner



36

Het zit Ruiz nog niet mee bij de afwerking vandaag. Ditmaal wijkt zijn schot af in corner



34

Yamal krijgt de rekening gepresenteerd van zijn doelpunt, Hernandez zet even zijn voetje tegen het Spaanse wonderkind



30

Williams en Morata proberen zich doorheen de Franse defensie te worstelen op zoek naar ruimte om te schieten. De 6 Fransmannen die hen omsingeld hadden waren echter te veel van het goede



25



Doelpunt van Daniel Olmo

Spanje gaat erop en erover! Olmo omspeelt Tchouaméni met een subtiel tikje in de 16 en haalt dan uit. Maignan is verslagen maar Koundé wil nog ingrijpen. Tevergeefs want de bal gaat tegen de touwen



21



Doelpunt van Lamine Yamal (Alvaro Morata)

De ban is gebroken! De jongste doelpuntenmaker op een EK is vanaf heden van Lamine Yamal! De 16-jarige winger van Barcelona dribbelt wat aan de rand van de 16 om dan uit te halen. Maignan is kansloos tegen de perfecte plaatsbal die via de paal binnen gaat



19

De Fransen komen in de omschakeling opnieuw snel opzetten! Mbappe komt naar binnen om uit te halen. Nacho staat nog net in de baan van het schot waardoor Simon niet moet ingrijpen



16

Mbappe trapt de vrije trap slap in de muur



14

Gele kaart voor Jesús Navas González

Spanje laat veel ruimte in de rug waardoor de Fransen wel wat ruimte hebben op de helft van de tegenstander. Navas moest even de zeis bovenhalen



8



Doelpunt van Randal Kolo Muani (Kylian Mbappe Lottin)

Bijna copy paste van wat Spanje zonet deed maar andere kant gaat hij er wel in! Mbappe komt de 16 in en legt de bal aan de tweede paal. Kolo Muani loopt weg in de rug van Laporte en kopt binnen aan de tweede paal



7

Mbappe is er bijna door maar ouderdomsdeken Jesus Navas knijpt naar binnen en redt de meubelen voor Spanje



6

Yamal ditmaal met de voorzet en Fabian Ruiz kan koppen maar hij doet dat van dichtbij over



5

Cucurella wordt steevast uitgefloten door het publiek. Zijn dit Duitsers die zijn halve hands nog niet vergeten zijn tegen Duitsland?



2

Spanje steekt de eerste keer zijn neus aan het venster. Fabian Ruiz kpat zich vrij om te kunnen voorzetten maar er staat niemand aan de tweede paal



1

Frankrijk trapt af in Munchen, wie stoot door naar de finale?



1

Spanje - Frankrijk: 0-0