Zwitserland staat met anderhalf been in de achtste finales na gelijkspel tegen Schotland

Zwitserland staat met anderhalf been in de achtste finales. Er werd 1-1 gelijkgespeeld tegen Schotland, dat nu derde staat met 1 punt.

Schotland nam het tijdens de tweede speeldag van het EK op tegen Zwitserland. De Schotten gingen op zoek naar hun eerste punten terwijl Zwitserland hun lijn wou doortrekken na de zege tegen Hongarije.

Het begon echter niet zoals verwacht werd. Schotland bleek de sterkste ploeg in de openingsfase en dat betaalde de uitploeg (op papier) meteen cash. McTominay knalde op doel, Schär wilde de bal wegwerken maar trapte eigenlijk gewoon in eigen doel.

© photonews

Kort voor het halfuur hing Shaqiri de bordjes op heerlijke wijze weer gelijk. Hij onderschepte een bal bedoeld voor de Schotse verdediging, en knalde van redelijk ver in de kruising.

Na de rust leek Zwitserland iets meer te drukken om een voorsprong te versieren. Kort voor het uur kwam Nodye oog in oog met de Schotse doelman, maar de Zwitser mikte op hem.

Even later kopte er een Schot nog op de paal. De wedstrijd ging goed op en neer en was leuk om naar te kijken voor de neutrale supporter. Embolo trapte de 1-2 nog tegen de touwen op een counter, maar die werd voor offside afgekeurd.

Door het gelijkspel zet Zwitserland een grote stap richting de volgende ronde. Het land telt vier punten terwijl Schotland derde staat met één punt.