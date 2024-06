Rode Duivels boeken knappe zege, maar efficiëntie blijft groot probleem en Lukaku is pechvogel van het EK

De Rode Duivels hebben hun tweede groepswedstrijd tegen Roemenië gewonnen met 2-0. De Belgen toonden een ander gelaat dan tegen Slovakije en legden uitstekend voetbal op de grasmat, al werd het toch ook opnieuw een festival van gemiste kansen.

Domenico Tedesco gooide zijn elftal grondig door elkaar voor deze partij. Vertonghen en Theate waren opnieuw fit en namen zoals verwacht hun plaats in. Verder verschenen ook Tielemans en Lukébakio aan de aftrap.

Beter kon de wedstrijd onmogelijk beginnen voor de Belgen. Al na twee minuten stond de voorsprong op het scorebord na een knal van Tielemans. De aanval ging over Doku en Lukaku, die de bal panklaar legde voor Tielemans.

Roemenië reageerde onmiddellijk, Casteels ranselde de kopbal onder de lat uit. Er hing een geweldige sfeer in het stadion en de Rode Duivels manipuleerden de bal, met verzorgd voetbal en mooie combinaties.

Het zorgde voor een festival aan kansen. Een poging van Lukaku in de draai werd nog net afgeblokt, er was een heerlijke actie van De Bruyne die Lukébakio vond, maar zijn trap werd gepakt door de doelman en ook Doku stuitte op het Roemeense sluitstuk.

0-1 aan de rust en dat had eigenlijk een dubbele voorsprong moeten zijn. Het was dan ook even schrikken toen de Roemenen onmiddellijk na de pauze twee keer gevaarlijk waren. Man kreeg te veel ruimte, Casteels ging goed plat op het schot en Mihaila besloot een snelle counter naast.

Lukaku is de pechvogel van het EK

De troepen van Tedesco namen de wedstrijd opnieuw in handen, maar de intussen ontelbare kansen gingen opnieuw niet binnen. Lukaku kon net niet bij de voorzet van Doku, een plaatsbal van De Bruyne ging net naast en een gekadreerde poging werd gepakt. Lukaku stuitte van dichtbij op de doelman en Doku trapte na een leuke actie in het zijnet.

We mogen Lukaku wel de pechvogel van het tornooi noemen tot dusver. Hij rondde een counter uitstekend af, maar voor de derde keer werd een goal van de Belgische topscshutter afgekeurd. Hij stond letterlijk met één teen buitenspel.

Ijzersterke Koen Casteels

Intussen behoedde een ijzersterke Koen Casteels de Belgen voor de gelijkmaker toen hij oog in oog stond met Man. Met nog 10 minuten op de klok trapte de Belgische doelman een lange bal, De Bruyne ging diep en trapte de bevrijdende tweede treffer tegen de touwen.

België mag zich optrekken aan deze prestatie. In groep E heeft nu elk land 3 punten en wordt alles op de slotspeeldag beslist. Prima reactie van de Rode Duivels, maar de efficiëntie in de zone van de waarheid moet echt opgekrikt worden.