Olivier Deschacht ziet en benoemt het verschil tussen eerste en tweede groepswedstrijd van de Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In De Zevende Dag reageerde Olivier Deschacht op de eerste twee groepswedstrijden van België. Deschacht zag een duidelijk verschil.

België verloor de eerste wedstrijd van de groepsfase troosteloos tegen Slowakije. De wedstrijd eindigde in 1-0 voor Slowakije na een doelpunt van Schranz. Twee doelpunten van Lukaku werden afgekeurd door de VAR.

In de tweede groepswedstrijd konden de Rode Duivels zich herpakken en wonnen verdiend met 0-2 van Roemenië. Tielemans opende de score op aangeven van Lukaku. Nadien kon De Bruyne de voorsprong verdubbelen.

Met de drie punten hebben alle teams in groep E nu evenveel punten. De laatste groepswedstrijd is dus nog belangrijk voor België. Verliezen tegen Oekraïne is geen optie.

Volgens Olivier Deschacht zijn de Rode Duivels op de goede weg. Hij zag een duidelijk verschil tussen de eerste en de tweede groepswedstrijd. Deschacht speelde zelf 20 keer voor het nationale elftal.

"In de eerste wedstrijd speelden de Belgen een beetje op automatische piloot, maar ze hebben zich tegen Roemenië goed herpakt. Nu was er meer vechtlust. Grinta en goesting", sprak Deschacht bij De Zevende Dag.