Eén Rode Duivel moet het toch ontgelden omdat hij ploegmaat 'in het zak zet': "Ik weet niet wat je bezielt"

België heeft gewonnen van Roemenië, maar één Rode Duivel in het bijzonder kreeg toch kritiek aan zijn adres wegens een opmerkelijke fase. Die speelde zich af in de eerste helft.

Dodi Lukebakio pakte na 35 minuten geel en is hierdoor geschorst voor de derde groepsmatch tegen Oekraïne. Tijdens de rust hekelden de analisten bij Sporza al de pass van Wout Faes richting zijn ploegmaat. "Het is een te kort passje waardoor Lukebakio te laat komt. Heel rot", leeft Imke Courtois mee met de geschorste speler.

"Het is nonchalance in deze situatie. Lukebakio is er de volgende wedstrijd niet bij omdat hij in 't zak wordt gezet door Wout Faes", is Wesley Sonck streng voor de verdediger. "Ik weet niet wat je bezielt op dat moment. Je ziet als centrale verdediger de tegenstander komen." Volgens Hein Vanhaezebrouck is het een werderkerend probleem.

Nonchalance bij Wout Faes

"Er bezielt hem niets, dit is gewoon nonchalance bij Faes. Dat zie je in een wedstrijd een paar keer terugkomen, dat zit erin", aldus de gewezen T1 van KAA Gent. "Dat krijg je er heel moeilijk uit als trainer." Vanhaezebrouck meent dat het onbegonnen werk is voor een coach om hierop constant te blijven hameren tijdens training.

"Hij moet het zelf beseffen en proberen uit zijn spel te krijgen", heeft Hein Vanhaezebrouck een duidelijke opdracht voor Wout Faes.