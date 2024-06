Rode Duivel begint persconferentie met rechtzetting: "Gelieve mijn woorden niet uit de context te trekken"

Door omstandigheden kregen we op de persconferentie van de Rode Duivels twee keer op drie dagen Arthur Theate voorgeschoteld. Die wou zijn verhaal beginnen met een rechtzetting na de match van gisteren.

Een titel in de Waalse krant Le Soir had hem van streek gemaakt. Daar stond te lezen dat hij 'kritiek had op de beslissingen van bondscoach Domenico Tedesco'.

Deze quote werd gezien als kritiek op Tedesco, maar dat was zo niet bedoeld: "Soms zullen we snellere wissels moeten doorvoeren om de mannen frisser te houden, vooral in een toernooi waar elk detail telt."

In een groep waar op dit moment de sfeer enorm goed zit, wou hij toch die valse noot niet in de wereld laten ronddwalen. "Ik heb de coach absoluut niet bekritiseerd", aldus Theate. "Ik heb zeker niet gezegd dat de coach sneller moet wisselen."

"Ik begrijp dat jullie artikels moeten maken, maar je moet de uitspraken van een speler niet uit zijn context trekken. Ik zei dat we op het einde frisse mannen nodig hadden, niet dat die wissels sneller hadden moeten komen."

En daarmee was de kous af. Er moesten ook niet meer woorden aan vuil gemaakt worden, want het was een fait divers. Maar wel belangrijk om recht te zetten.