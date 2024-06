Arthur Theate bewierookt twee van zijn ploegmaats: "Speelt zijn rol perfect"

De familie van de spelers mocht de dag na de match nog eens op bezoek komen in het hotel van de spelers. Arthur Theate was drie dagen geleden al eens voor de pers verschenen, maar was de enige die geen familie ontving. En dus moest hij nog eens opdraven.

Al deed hij dat wel met de glimlach. Een vriendelijke jongen die Theate, daar niet van. Maar het was wel moeilijk om hem nog iets nieuw te laten vertellen. Hij wou alvast benadrukken dat hij niet geblesseerd naar de kant ging. "Het ging persoonlijk heel goed na die enkelblessure. Ik had er geen last meer van", begon hij.

"Tot de 70ste minuut. Ik was niet moe, maar ik had net een trap tegen de bil gekregen en dat geneerde me een klein beetje. In 'money time' heb je spelers aan 120 procent nodig en dus vond ik het beter om te wisselen."

De zege maakte natuurlijk alles goed, want de druk was de voorbije dagen - ondanks dat ze die probeerden af te houden - toch heel groot. "Het heeft ons deugd gedaan. En nu woensdag ook nog de drie punten", grijnsde de linksback.

Daarnaast wou hij nog twee spelers bewieroken. Eerst en vooral Kevin De Bruyne. "Hij is een fantastische speler, maar ook een steengoeie kapitein. Hij staat heel dicht bij ons en geeft veel raad, maar vooral aan het collectief dan. Hij speelt zijn rol perfect op het veld: qua praten met de scheidsrechter, communiceren met de spelers en technisch het voorbeeld te geven."

Ook Romelu Lukaku werd er nog even uitgepikt. "Zijn mindset is heel goed. Spijtig van die goal die gisteren voor een centimeter buitenspel werd afgekeurd. Maar als hij zo doorgaat, zal hij nog veel scoren. Hij heeft de focus op het team en op goals maken."