Hoe Brian Riemer als een héél gelukkig man Keulen verliet: kansen zijn ineens héél groot geworden

Toen we gisteren het RheinEnergieStadion binnen kwamen, werden we ineens op de schouder getikt. Stond daar tot onze verbazing Brian Riemer aan de persingang. De coach van Anderlecht was door de Deense tv uitgenodigd om analist te zijn voor de match van de Belgen.

Riemer wist al voor de match dat Vertonghen ging spelen. De coach van paars-wit houdt uiteraard contact met zijn internationals, want hij moet de voorbereiding beginnen met een beperkte groep. Daarom hield hij ook zijn hart vast voor die eerste wedstrijd van Vertonghen op het EK. Riemer hoopt natuurlijk dat Vertonghen straks bijtekent, maar hij zal sowieso nog enkele weken op hem moeten wachten aangezien de internationals extra vakantie krijgen. Maar de kans dat Vertonghen straks zijn contract verlengt, is in een paar uur tijd met heel procentjes gestegen. Vertonghen doorstond de match tegen Roemenië zonder problemen. "80 minuten lang had ik geen enkele last en daarna heb ik meer op safe gespeeld. Voor mij is dit toch een grote opluchting en ik had zelfs niet verwacht dat het zo goed ging gaan", aldus de recordinternational. Riemer zal het allemaal graag horen, want hij vindt Vertonghen nog veel te goed om nu al de schoenen aan de haak te hangen. En voor Vertonghen zou het spijtig zijn om zijn clubcarrière af te sluiten zonder een afscheid op het veld. Zijn fysieke paraatheid heeft hem gerustgesteld. Straks moet er samengezeten worden. De eisen van Vertonghen zullen niet het probleem zijn, al horen we dat hij enkele eisen zou kunnen hebben. Zoals een weekje uitzitten eind december zodat hij met zijn kinderen op vakantie kan. Dat zou dan wel geen enkel probleem zijn. Matchen voor 1,5 punten, weet u wel...