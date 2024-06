Vertonghen met geweldig compliment én raad voor ploegmaat: "Onder al die prestatiedruk doet hij het geweldig"

De terugkeer van Jan Vertonghen heeft heel veel deugd gedaan aan de Belgische verdediging. De rust die hij uitstraalde en het métier dat hij tentoonspreidde, was van groot belang voor de Rode Duivels. Hijzelf was ook heel opgelucht.

Vertonghen sprak na de gewonnen match met tevredenheid en opluchting over zijn terugkeer. "Ik ben super blij om terug te zijn, het was voor mij even geleden en dan direct in zo'n belangrijke wedstrijd. Ik was toch ook opgelucht, ja", glimlachte hij.

Vertonghen benadrukte het agressieve spelplan van het team. "We wilden met heel veel druk naar voren spelen, niet alleen Wout en ik, maar ook alle anderen naast en voor ons. De kansen die ze kregen, waren door ons eigen toedoen en dat moet eruit. We hebben ze echt de kansen letterlijk gegeven. Ze hebben niks gecreëerd. Dat moet echt uit ons spel."

Voor doelman Koen Casteels had hij een paar heel mooie woorden. Die gaf een assist na raad van Vertonghen zelf. "Ik zei om zo ver mogelijk te trappen en daardoor kwam die assist tot stand. Roemenië bleef met die hoge lijn staan en als Romelu dan het duel verliest, kwamen we direct weer onder druk te staan. Daarom moest die bal daar achter komen en Koen heeft dat heel goed begrepen."

Die kansen weggeven, dat moet uit ons spel

Vertonghen voegde er nog iets aan toe: "Ik moet een compliment geven aan Casteels, die onder geweldige prestatiedruk staat door de omstandigheden, maar het fantastisch doet. Niet enkel door zijn assist, maar ook door zijn geweldig keeperswerk."

Ondanks de overwinning was het wel een feit dat er weer veel kansen gemist werden. "De jongens die daar vooraan staan hebben heel veel scorend vermogen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Dat hebben ze bij hun clubs ook al bewezen. Daar maak ik me geen zorgen over."

Over de volgende wedstrijd tegen Oekraïne, waarbij een punt volstaat om door te gaan, was Vertonghen duidelijk. "Nee, ik hou niet van de mindset om voor een punt te gaan. We moeten gewoon voor de winst gaan. We willen de groep winnen."