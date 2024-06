Analisten zijn zwaar onder de indruk en gaan helemaal los over Jan Vertonghen: "Dat is ongelooflijk"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Met Jan Vertonghen hadden de Rode Duivels ook achteraan een leider van formaat. De analisten zijn onder de indruk van de verdediger die terugkeerde uit blessure.

Sinds hij uitviel bij Anderlecht was het voor Vertonghen hard werken om fit te geraken, goed wetende dat de eerste groepsmatch op het EK wellicht te vroeg zou komen. Maar kijk, in de tweede EK-wedstrijd stond hij er weer helemaal. Enige foutjes waren zeldzaam, Vertonghen leidde de Belgische verdediging naar een clean sheet.

"Hij had niet meer gevoetbald sedert 5 mei. Chapeau voor Jan Vertonghen, moet je dan zeggen", betuigt Hein Vanhaezebrouck zijn respect bij Sporza. Wesley Sonck kan niet anders dan het daar volkomen mee eens zijn. "Om 90 minuten aan een vrij hels tempo dit te brengen... Jan kent zijn lichaam door en door", besluit de ex-aanvaler.

155 caps voor Vertonghen

"Je moet het maar doen: zo lang out zijn en meteen zo'n match te spelen." Sonck staat ook nog eens stil bij het aantal interlands dat Vertonghen ondertussen op zijn teller heeft. "155 caps, dat is ongelooflijk. Dat zijn er nog eens 100 meer dan ik. Ik heb Jan nog weten debuteren." Vertonghen is niet voor niets recordhouder bij België.

"Er zijn er nog een paar die heel veel caps hebben, maar 155... Dat kan alleen door weinig blessures op te lopen en er altijd bij te zijn."