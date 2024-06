Voor ons dé 'Man van de Match' bij de Rode Duivels: "De Bundesliga zeker niet veel gezien?"

In de gewonnen EK-wedstrijd tegen Roemenië speelde Koen Casteels een cruciale rol met twee belangrijke reddingen en een assist. Na de wedstrijd toonde de doelman zich tevreden over het resultaat én met zijn eigen prestatie.

We willen het niet hebben over 'He-Who-Shall-Not-Be-Named', maar diens schaduw dreigde toch over Casteels te hangen. Na zaterdag kunnen we dat hoofdstuk voor dit EK wel helemaal afsluiten, want Casteels toonde zich heel belangrijk en een meer dan betrouwbaar sluitstuk.

"Heel tevreden natuurlijk, het is een belangrijke overwinning voor ons. We speelden een goede eerste helft, heel dominant, en we creëerden veel kansen. Een minpuntje is de efficiëntie, maar in de tweede helft stonden we defensief heel goed."

Casteels stond ook stil bij zijn assist, die leidde tot een belangrijke goal. "Mijn eerste assist? Nee, blijkbaar hebben jullie de Bundesliga niet veel gezien! Ik zag dat hun verdediging heel hoog stond en Jan zei: 'Trap hem er maar over.' Kevin liep goed en maakte een efficiënte, maar heel belangrijke goal."

Die redding was inderdaad heel belangrijk

De doelman onderscheidde zich verder met twee cruciale reddingen. Eén kwam in het begin van de wedstrijd, en de andere diep in de tweede helft na een foutieve terugkopbal van Onana. "Die redding was belangrijk, ja. Eén tegen één, de verdedigers sprintten ook heel goed terug, wat het voor mij makkelijker maakte."

Casteels benadrukte het belang van scherp blijven op dit hoge niveau. "We spelen op een EK, en op een EK zijn er geen slechte ploegen. Wij onderschatten die tegenstanders helemaal niet. Er zullen geen matchen zijn waarin de tegenstander geen kansen krijgt of niks creëert."