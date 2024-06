Dominant Spanje wint oververdiend van de regerende Europese kampioen maar bibbert wel nog even in het slot

Spanje heeft zijn favorietenrol waargemaakt in de kraker tegen Italië op het Europese kampioenschap. De Spanjaarden imponeerden al tegen Kroatië en trokken die lijn door tegen de regerende Europese kampioen. De overwinning was nipt, het veldoverwicht gigantisch.

Historisch duel

Spanje tegen Italië, dat is een heruitgave van de halve finale van het vorige EK, van de halve finale van de Nations League én van de finale van het EK van 2012. Een echte kraker diende zich dus aan in de groepsfase.

Spanje meteen baas

Spanje greep de regerende Europese kampioen meteen bij de keel met vooral een bedrijvige Nico Williams op de linkerflank. Eerst fungeerde hij als aangever voor Pedri maar die raakte van dichtbij niet voorbij een sterk keepende Donnarumma. Even later mocht Williams het zelf proberen met een kopbal, nipt naast.

De Italianen probeerden vanuit de omschakeling snel richting het doel van Unai Simon te trekken maar dat lukte amper/nooit. Het was aan de overkant te doen met Donnarumma die meermaals alle zeilen moest bijzetten om met een gelijke stand de rust in te trekken. Fabian Ruiz leek zo voor de tweede wedstrijd op rij te scoren maar een fantastische parade van de PSG-doelman

Verdiende voorsprong

We kregen eenzelfde spelbeeld in de tweede helft met een veel gretiger Spanje. Opnieuw mocht Pedri als eerste aanleggen, ditmaal besloot hij naast. Niet veel later was het dan toch raak. Calafiori verkeek zich door twee deviaties op een voorzet van Williams en duwde de bal zo ongelukkig in zijn eigen doel.

Ne het Spaanse doelpunt kwamen de Italianen voor de eerste keer hun neus aan het venster steken maar Unai Simon moest nooit ingrijpen. Donnarumma moest wel nog alert blijven want een plaatsbal van Yamal ging maar nipt naast en een schicht van Williams spatte uiteen op de lat.

Prangend slot

Door de vele wissels stokte het aanvallend spel van Spanje in het slot. De eerste 80 minuten werden probleemloos gedomineerd maar in het slot nam de Squadra Azzurra dan toch even het roer over voor een prangende slotfase. Al was het vooral preventief bibberen want Simon moest niet meer in actie komen.

Donnarumma voorkwam in de blessuretijd dan weer wel erger. Tot frustratie bij de Spanjaarden liet hij geen Spaans schot hem passeren. Tot tweemaal toe kon Ayoze Perez van dichtbij proberen maar Donnarumma stond telkens pal.

Door de 6 op 6 is Spanje het tweede land dat 100% zeker is van de achtste finale. Ze zijn bovendien ook al zeker van groepswinst. Italië kan tegen Kroatië maar best punten pakken als de groepsfase niet het eindstation mag zijn.