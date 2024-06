🎥 Wesley Sonck brengt ode aan Lukaku met hilarisch lied

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hilariteit alom in de studio voor aanvang van de wedstrijd tegen Roemeniƫ. Wesley Sonck zong een geweldige ode aan Lukaku.

Lukaku heeft het al een tijdje moeilijk op grote tornooien. De Belgische spits komt niet veel aan scoren toe en krijgt kritiek van vele supporters op zijn schouders. Ook voor Lukaku is dit een zware last om te dragen.

Om Romelu Lukaku een hart onder de riem te steken zong Wesley Sonck een ode aan Lukaku in de studio voor de wedstrijd tegen Roemenië. Met zijn lied hoopt hij Lukaku te motiveren op het EK.

Hein Vanhaezebroeck was persoon van dienst om de tekst die op papieren geschreven stond voor Sonck te houden. Imke Courtois ontpopte zich tot pianiste en speelde op de tonen van Clouseau.

"Maar als we in hem geloven, komt zijn talent naar boven. Hij houdt niet van veel show, goals maakt hij sowieso", klinkt het onder andere in de teksten van Wesley Sonck.

Hopelijk zal het lied van Wesley Sonck en Imke Courtois Lukaku inspireren om nog meer doelpunten te maken. De teller van Lukaku staat momenteel op 85 doelpunten voor de Rode Duivels.