Een paar geweldige prestaties, met drie achten en zelfs één 10: dit zijn onze punten van de Rode Duivels

De Rode Duivels hebben hun tweede match wel kunnen winnen. Zij het met het kleinste verschil. Nochtans hadden ze genoeg kansen om het vroeger af te maken, want dit was wel een heel goeie prestatie. Een paar spelers staken er ook bovenuit. Eentje helemaal!

Casteels 10

Deed al na vier minuten een cruciale redding. Deed dat in de tweede helft nog eens nadat Onana onoordeelkundig terugkopte. Gaf dan ook nog eens de assist voor de 2-0. Courtois wie?

Castagne 6

Volgens ons de minste Duivel in de eerste helft. Te vaak te onnauwkeurig in de passing. Verdedigend wel niet slecht.

Faes 6

Verdedigende masterclass in de eerste helft. Eén foutje dat nergens toe leidde, maar voor de rest fantastisch. In de slotfase nog eens in de fout, maar gered door Debast.

Vertonghen 7

Zijn leiderschap maakte een duidelijk verschil. Kwam nooit echt in de problemen en vormde een goed duo met Faes.

Theate 7

Een echte linksachter. Liet Doku zijn ding doen en concentreerde zich op zijn verdedigend werk, dat hij perfect opknapte. Moest wel geblesseerd naar de kant.

Onana 7

Een éénmansbuffer die alles recupereerde wat in zijn buurt kwam. Die ene kans die duur had kunnen kosten die hij weggaf, leverde hem een minpunt op.

Tielemans 8

Daarvoor stond hij in de ploeg: afstandsschoten. Na twee minuten was het al prijs na een aflegger van Lukaku. Lag zelf ook aan de basis met een goeie recuperatie. Heeft zijn waarde bewezen voor de ploeg.

De Bruyne 8

Genoot duidelijk van de vrijheid die hij kreeg van de aanwezigheid van Tielemans. Had soms wel eens voor eigen succes mogen gaan in plaats van telkens voor de pass te kiezen. In de tweede helft deed hij dat wel, maar het was dikwijls telkens net niet. Tot Casteels die lange bal verstuurde en hij de geruststellende tweede tegen de netten schoof.

Lukebakio 6

Goeie acties en pech dat de doelman van Roemenië, Nita, een supersave had op zijn schot. Werd al na een uur vervangen.

Lukaku 7

Heel goeie aflegger voor Tielemans en heel wat bedrijviger in het samenspel dan maandag. Had wel weer moeite met de afwerking, maar scoorde ook alweer en werd voor een deeltje van zijn knie weer een goal ontnomen. Deed alles goed in een volgende fase, maar de keeper stond op de goeie plaats. Zoveel pech!

Doku 8

Maakte de Roemeense flank bijwijlen belachelijk. Eén van de beste dribbelprestaties op dit EK, maar het leverde geen assist of een goal op. Maar wat een genot om naar te kijken.

Invallers

Trossard 6

Goed ingevallen, maar niet meer. Kon weinig creëren, maar was wel heel bedrijvig in de verdediging. Had de 3-0 aan de voet, maar wou Lukaku laten scoren. Daarna ook te onnauwkeurig in de afwerking.

Mangala 6

Goed ingevallen, niet meer of minder.

Carrasco 6

Idem van Mangala!