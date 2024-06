📷 Dat is al een tikje vreugdevoller! Kevin De Bruyne en zijn kinderen stralen in prachtige beelden

Europa krijgt een zitje op de eerste rij om te zien hoe Kevin De Bruyne omgaat met zijn kinderen. Na de match tegen Slovakije moest hij hen nog troosten, na de winst op speeldag 2 ging het er vreugdevoller aan toe.

Kevin De Bruyne: leider op het veld, familieman op de eerste plaats. Na de verloren interland tegen Slovakije werden zijn kids al uit het publiek gehaald en moest vader Kevin hen troosten. Terwijl hij op dat moment zelf best ook ontgoocheld geweest zal zijn. Ook na de zege tegen Roemenië waren er opnieuw prachtige familiebeelden.

Zijn zonen Mason Milian en Rome en dochtertje Suri werden opnieuw in de armen van vader Kevin getild. Deze keer moesten er geen traantjes weggeveegd worden. De Bruyne sprak zijn kinderen in alle ernst toe, maar er waren toch ook lachende gezichten te zien. Heerlijk om hen zulke momenten samen te zien beleven.

De Bruyne man van de match

Mason Milian kreeg overigens de trofee van 'man van de match' in zijn handen. Vader Kevin was immers zonet verkozen tot beste speler op het veld. Is het een voorbode van een nog grotere prijs binnenkort voor de Rode Duivels? In elk geval liggen er nog heel wat mooie momenten in het verschiet voor Kevin De Bruyne en zijn kinderen.

Of daar nu sportief succes bij hoort of niet. Kevin De Bruyne gaf zijn vrouw Michèle Lacroix nog een zoen, het moet ook voor haar wat zijn om haar man en kinderen zo bezig te zien langs de rand van het veld. En knap dat zij met haar kinderen de verplaatsingen blijft maken. Kortom: heerlijke tijden voor de familie De Bruyne.