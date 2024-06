Spanje zet overwicht eindelijk om in doelpunt in kraker tegen Italië

60

Yamal stond op het punt om een werelddoelpunt te scoren maar zijn plaatsbal richting verste winkelhaak gaat maar nipt naast het doel van Donnarumma



57

Morata knalt vanop afstand, Donnarumma duwt het leer over



55



Owngoal van Riccardo Calafiori: -

Het lukt de Spanjaarden zelf niet om te scoren maar ze krijgen hulp van de tegenstander. Williams zet voor, Morata verlengt nog voor de eerste paal waardoor Donnarumma de bal maar lichtjes devieert. Daardoor is Calafiori helemaal op het verkeerde been gezet en duwt hij de bal in zijn loop tegen zijn eigen netten.



52

Cucurella vindt de achterlijn en legt hard achteruit. Pedri zet zijn voet ertegen maar besluit naast!



51

Scamacca vindt ruimte tussen Laporte en Le Normand en trekt zich op gang. Chiesa loopt de ruimte in maar de pass van Scamacca is net te diep en Simon staat goed op te letten om in te grijpen



50

Voorlopig is de teneur van deze partij nog niet gewijzigd. Spanje is de dominante ploeg, Italië plooit maar kraakt (nog) niet



47

Gele kaart voor Rodri





46

Gele kaart voor Bryan Cristante





45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



45

Davide Frattesi

Andrea Cambiaso





45

Frello Filho Jorge Jorginho

Bryan Cristante





45

Dubbele dekking op Williams maar toch krijgt hij de bal toch nog voor, laag. Yamal bereiken lukt echter niet



41

Opnieuw Ruiz vanop afstand. Ditmaal laag en centraal, Donnarumma klemt



41

Komt er nog een doelpunt voor de rust? Spanje verdient het wel maar lijkt Donnarumma niet te kunnen kloppen vanavond



37

Ditmaal probeert Ruiz het spectaculairder met een afstandsschot. Té spectaculair, de bal vliegt hoog over



31

Spanje is op bijna elk vlak gretiger dan Italië. Met deze stand kunnen de regerende Europese kampioenen niet ontevreden zijn



28

Rodri probeert het ook vanop afstand na een aflegger vanop rechts. Hij stuit niet op Donnarumma maar wel op het been van Bastoni



25

En opnieuw Donnarumma! Fabian Ruiz verstuurt een schicht richting het Italiaanse doel maar een superparade van de doelman houdt Italië recht



24

Yamal gaat op wandel richting 16 en kan dan Morata aanspelen. Die glipt de 16 in en zoekt naar ruimte om uit te halen. Di Lorenzo probeert hem dat te beletten maar het lukt Morata toch. De voeten van Donnarumma brengen redding



21

Di Marco met een van zijn typische overlaps. De voorzet is echter van mindere makelij want de bal rolt in niemandsland in de 16 en kan makkelijk weggewerkt worden



19

Williams gaat opnieuw voorbij Di Lorenzo. Jorginho komt net op tijd om Williams af te stoppen in de 16



15

Gele kaart voor Gianluigi Donnarumma

De Italiaanse doelman en kapitein komt ver uit zijn doel om een scheidsrechterlijke beslissing te contesteren en krijgt prompt een gele kaart



13

Plots wordt Scamacca gevonden met een botsende bal in de 16. Simon staat een beetje in niemandsland maar de lob van Scamacca is niet precies genoeg. Uiteindelijk gaat de vlag ook nog eens de hoogte in



10

Daarnet was hij aangever, nu afwerker maar scoren lukt niet! Morata met een gemeten voorzet en Williams kan van dichtbij koppen maar hij doet dat net naast



10

De Italianen komen ook een keertje in balbezit in de 16 van de Spanjaarden maar Scamacca wou met een hakje een ploegmaat bereiken, die kwam er niet echt uit



7

Door een blessurebehandeling voor Pellegrini ligt het spel opnieuw even stil



5

Laporte maakt op de helft van Italië een fout op Scamacca en zo krijgt Italië de kans om een keertje te ademen



4

Williams begint opnieuw aan een dribbel vanop links. Ditmaal komt hij naar binnen maar net voor hij kan passen, wordt hij toch gestuit door de Italiaanse defensie



2

Donarumma met de save!

Meteen doelgevaar van Spanje! Nico Williams gaat voorbij zijn man op links en zet voor. Daar vindt de bal zowaar het hoofd van Pedri maar Donarumma duwt de bal van onder de lat weg



1

De Italianen, in het wit en niet in het blauw, trappen de wedstrijd op gang