Drama voor Antwerp in het absolute slot van de wedstrijd: Paciencia zorgt voor het enige doelpunt van de avond vanop de stip

Wat een pech voor Antwerp. The Great Old speelde een goede wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt, maar in de laatste minuut kregen ze een penalty tegen na een fout van Almeida op Lindstrøm. Paciencia werkte koelbloedig af: 0-1.

Beide ploegen probeerden wel in de beginfase van de eerste helft, maar het was allemaal niet zuiver genoeg. Eggestein kreeg tot tweemaal toe zijn pass niet tot bij Samatta en aan de overkant kreeg Lammers een enorme kans, maar was zijn controle niet goed.

De eerste kans kwam op naam van Fischer (zijn schot ging pal op Trapp), maar vijf minuten later werd het zeer warm voor het doel van Antwerp. Lammers had de bal maar binnen te tikken, maar Butez had alsnog een uitstekende reflex in huis.

Na deze kans voor Lammers nam Antwerp het commando over. Benson, die een sterke eerste helft speelde, Verstraete en Eggestein kregen enkele mooie kansen om Trapp in de problemen te brengen, maar de Duitser stond pal.

Bij Frankfurt was het voor de match vooral uitkijken naar sterspeler Filip Kostic, maar de wingback kende een zeer moeilijke avond tegen een sterk spelende Buta. De voorzetten van de Serviër waren op het einde van de eerste helft ook niet zuiver en dus gingen beide ploegen rusten met een 0-0 tussenstand.

In de tweede helft leek Frankfurt het beste uit de kleedkamer te komen. De voorzet van Kostic kwam er echter opnieuw niet helemaal uit en het schot van middenvelder Sow ging zeer ver naast.

We waren vijf minuten ver in de tweede helft, toen de spelers en dan vooral Frankfurt-doelman Trapp werden opgeschrikt door een voetzoeker van de Antwerp-supporters. Trapp bleef even liggen, maar gelukkig voor hem kon de Duitse doelman wel gewoon verder.

Na de goede openingsfase van Frankfurt waren de kansen weer vooral voor Antwerp. Een kopbal van Almeida werd gepareerd door Trapp en Samatta liet een één op één kans met de Duitse doelman liggen.

Antwerp leek een punt thuis te houden, maar het venijn zat in de staart van de match. Almeida ging in de zestien in de fout op Lindstrøm en de Portugese aanvaller Paciencia werkte de penalty beheerst af: 0-1 en daar bleef het ook bij.

Door deze nederlaag blijft Antwerp alleen laatste in haar groep. The Great Old kon nog geen punten pakken in deze Europa League-campagne. Eintracht Frankfurt staat nu op de tweede plaars met 4 op 6.