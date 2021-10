Brian Priske laat zich uit over de voetzoeker richting Frankfurt-doelman Kevin Trapp: "Zoiets hoort niet in ons stadion"

Zowel op het veld als naast het veld viel er donderdagavond veel te beleven in de wedstrijd Antwerp-Eintracht Frankfurt. Zo lieten enkele supporters van Antwerp zich van hun slechtste kant zien.

Vooral bij het begin van de tweede helft ging één van de supporters zwaar over de schreef. Zo gooide de persoon in kwestie een voetzoeker richting Kevin Trapp. De voetzoeker was tussen de benen van de doelman beland en toen het tot een ontploffing kwam moest de keeper even gaan liggen. Uiteindelijk kon Trapp wel verder.

Brian Priske, trainer van Antwerp, was niet te spreken over het voorval. "Het is duidelijk voor iedereen dat het niet mag en het hoort ook niet in ons stadion. Ik hoop dat Kevin Trapp oké is", legde de trainer uit op de persconferentie na de wedstrijd.

Vuurpijlen en geweld

De voetzoeker was niet het enige probleem, want voor de match waren er ook vuurpijlen en na het openingsdoelpunt kwam het tot geweld tussen de supporters van Antwerp en die van Frankfurt. Daardoor bestaat de kans dat Antwerp binnenkort een match achter gesloten deuren zal moeten spelen.

"We hebben nu zo lang zonder onze mooie supporters gespeeld en eindelijk zijn we terug op volle capaciteit en dan gebeurt zoiets. Ik hoop dat de mensen die het hebben veroorzaakt met een slecht gevoel naar huis gaan", aldus Priske.