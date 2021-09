Brian Priske teleurgesteld na zure nederlaag tegen Eintracht Frankfurt: "Normaal zou deze wedstrijd op een gelijkspel moeten eindigen"

Antwerp is er deze avond niet in geslaagd om haar eerste punten te pakken in de Europa League. The Great Old verloor met 0-1 van Eintracht Frankfurt na een doelpunt van Paciencia in het absolute slot.

Bij Brian Priske was er vooral teleurstelling na de wedstrijd. "Ik zit met hetzelfde gevoel als een aantal weken geleden in Griekenland. We hebben een degelijke match gespeeld, vooral op defensief vlak. Zo hebben we weinig kansen weggegeven. Offensief was het niet onze beste match. We hadden niet veel kansen om een doelpunt te maken. Toch zou deze wedstrijd normaal altijd gelijk moeten eindigen", aldus Priske op de persconferentie na de wedstrijd.

Voor de match was er een verrassing terug te vinden in de ploeg bij Antwerp, want Michael Frey begon op de bank. "Ik heb een heel goede kern met veel kwaliteit. Frey doet het goed in de competitie, maar we hebben ook al veel wedstrijden achter de rug. Samatta en Eggestein maakten de voorbije dagen een goede indruk, dus had een goed gevoel dat we iets met deze twee konden doen. In de tweede helft hadden we echter meer fysieke kracht nodig met Frey en dan kon Samatta vrij rondzwerven", legde de Antwerp-trainer uit.

Uiteindelijk bleef Antwerp met lege handen achter na een strafschopdoelpunt. "Het strafschopdoelpunt doet pijn. Het is jammer voor Almeida. Hij doet altijd zijn best en speelde vandaag één van zijn beste wedstrijden. Op het einde had hij een beetje pech en nam hij niet de juiste beslissing. Ik heb geen idee of het strafschop was", besloot Priske.