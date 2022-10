Het sprookje blijft duren! Union gaat op en over Braga en pakt 9/9 in Europa League dankzij twee doelpunten in slotfase

Union verliest maar niet op het Europese toneel. Na de 6/6 tegen Malmö en Union Berlin heeft de Belgische vice-kampioen nu ook de scalp van Braga gepakt.

Zwakke eerste helft

Het blok van Union stond goed opgesteld in Portugal. Net zoals in Berlijn, had Geraerts zijn troepen goed neergezet. De thuisploeg raakte er amper door en met metronoom Teuma op het middenveld kon er snel voor de omschakeling gezorgd worden.

Tot tweemaal toe wist Union ook te scoren maar het doelpunt werd telkens (terecht) afgekeurd. Vanzeir kreeg bij het eerste doelpunt de bal tegen de arm en bij het tweede doelpunt stond Nieuwkoop nipt buitenspel. Verder was het een vrij zoutloze eerste helft met nog een heel fijn slot. Boniface leek zich vast te lopen maar kon toch nog een volley uit zijn sloffen toveren maar zijn poging strandde op de lat.

© photonews

Braga meteen op rozen in tweede helft

Braga was in de eerste helft allesbehalve indrukwekkend op aanvallend gebied maar soms moet de bal maar één keer goed vallen en dat was na enkele minuten in de tweede helft ook het geval. Vitinha werd in de ruimte gestuurd en wist een lage voorzet te versturen richting de 16. Daar kon in principe enkel Abel Ruiz bereikt worden maar toch laat de Union-defensie zich ringeloren. Ruiz kwam perfect in de bal gelopen om de 0-1 voorbij Moris te pegelen.

Een minuut later stond het al bijna 0-2 maar Vitinha raakte niet voorbij Moris. Daarna was het even al Union wat de klok sloeg. Maar Nieuwkoop slaagde er na twee torenhoge kansen niet in om de gelijkmaker op het bord te zetten.

Ommekeer

Braga leek 1-0 wel een mooie voorsprong te vinden en Union duwde door op zoek naar de gelijkmaker en een eerste tegentreffer voor Braga in deze Europa Leauge-groepsfase.

Het leek niet te zullen voor Union tot in de absolute slotfase. Invaller Adingra bereikte met een fraai lobpasje andere invaller Nilsson aan de zijkant van de 16. Die twijfelde niet en werkte de bal via de paal voorbij de Braga-doelman. Het werd stil in Braga maar de gelijkmaker was niet geheel onverdiend.

Diezelfde Nilsson zorgde ervoor dat de 375 meegereisde Union-fans helemaal gek konden worden in de blessuretijd. Adingra miste zijn schot volledig en zag het leer in de voeten van Nilsson belanden. Die rwijfelde niet en trapte het leer met een gelukje in doel.