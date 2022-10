Volgt Union Europees stuntparcours van Club Brugge of is Braga toch te sterk in eigen huis?

Belgische voetbalfans hebben een dag kunnen nagenieten van de zege van Club Brugge tegen Atletico en de bijhorende 9/9 in de groepsfase van de Champions League. Vanavond zijn alle ogen opnieuw gericht op de Europa en Conference League.

Voor de Europese coëfficiënt kan het seizoen al niet meer stuk. Niet alleen na de 9/9 van Club Brugge maar ook Union deed in de Europa League al z'n duit in het zakje met 6/6 en in de Conference League pakten AA Gent en Anderlecht 4/6.

De opdracht voor Union in de Conference League donderdagavond is alvast gene kattenpis want de Brusselaars trekken naar Portugal om het op te nemen tegen Braga, die andere ploeg met 6/6 in de groep.

Union Berlin kondigde zich op de eerste speeldag al aan als een lastige opponent maar de fiere Duitse leider lijkt voorlopig vooral meeval te hebben gehad op de eerste speeldagen terwijl Braga toch constanter op een hoger niveau speelt. Afgelopen weekend verloor Braga wel nog met zware cijfers van Porto maar in de competitie staan ze op een mooie tweede plaats en moeten ze enkel Benfice voor zich duldern. Champions League-ploegen Porto en Sporting laten ze dus achter zich.

Het voordeel dat Union deze jaargang bij elke tegenstander zal hebben is het element van de onderschatting, hoe vaak de tegenstander op voorhand zal zeggen dat ze dat niet zullen doen. Naast de kwaliteiten die Union onmiskenbaar heeft, dat hebben ze afgelopen weekend op het veld van OH Leuven nog eens bewezen, zit er misschien wel wat in voor vice-kampioen van vorig jaar.

