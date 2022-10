Karel Geraerts debuteert met 9/9 bij Union na stuntzege bij Braga: "Spelers bleven erin geloven"

Na drie speeldagen is Union fier leider in zijn groep van de Europa League. Op het veld van Braga werd knap gewonnen met 1-2 nadat Union eerst op achterstand was gekomen.

In de eerste helft wist Unioin al twee keer te scoren maar telkens werd het doelpunt afgekeurd en vlak voor rust trapte Boniface nog op de lat maar toch werd er gerust bij een 0-0 tussenstand in Braga. "Ik had vooraf vertrouwen in het plan dat we hadden gemaakt en de jongens hebben dat de hele wedstrijd goed uitgevoerd", vertelt Union-trainer Karel Geraerts na de wedstrijd.

Enkele minuten na de rust wist Braga te scoren maar Union liet zich niet uit haar lood slaan, de vice-kampioen begon zelfs beter en beter te voetballen en ging in het slot nog op en over Braga.

"Op een ongelukkig moment dat we even niet goed stonden komen we op achterstand", aldus Geraerts. "Maar verder hebben we heel goed gespeeld. We zijn de hele wedstrijd heel kalm gebleven en konden ook veel kansen bij elkaar voetballen maar vergaten te scoren. Gelukkig lukte dat op het einde wel."

"Toen we op voorsprong kwamen is Braga gestopt met voetballen, of ze kwamen er niet meer toe door ons spel, maar ik vind wel dat we hier verdiend winnen", besluit de trainer van Union.