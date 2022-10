Teddy Teuma geniet: "Een magische avond"

Het sprookje van Union blijft maar duren. Na de titel in 1B volgde de tweede plaats in 1A en nu 9/9 in de Europa League. De zege op het veld van Braga lijkt wel de kers op de taart te zijn.

"Deze prestatie is een weerspiegeling van al het werk dat we de afgelopen jaren hebben verricht", vertelt ook Teddy Teuma bij de RTBF na de sensationele overwinning van Union Saint-Gilloise in Braga. "We zitten in een mooie opwaartse spriaal, dat hebben we vanavond weer laten zien."

Union zet weer een stap hoperop door de huidige runner-up in de Portugese competitie te verslaan die al wel enkele jaren een Europese habitué is. "Het is weer een stap vooruit," zei Teddy Teuma. "We hadden in Union Berlin (0-1 winst) al bewezen dat we in staat waren goede resultaten te boeken tegen zeer grote teams. Het is een verdiende overwinning. We hebben veel aangedrongen, we hebben veel kansen gehad. Het was zeker geen hold-up".

"Het belangrijkste is om nu te genieten van deze momenten, want ze zijn zeer zeldzaam in een carrière. We zullen het vieren en dan moeten we verder, want er volgen nog veel wedstrijden en er is nog niets beslist", zegt Teuma nuchter, de omvang van de prestatie van donderdagavond erkennend. "Het is een magische avond voor ons."