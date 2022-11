Groepswinnaar Union SG lijdt dan toch eens nederlaag in Europa League, leider uit Bundesliga naar volgende ronde

Het was een overbodige - de groepswinst was al binnen - maar mooie affiche voor Union SG om de groepsfase van de Europa League mee af te sluiten, de ontmoeting met dat andere Union. Het was de ploeg uit Berlijn die deze keer met 0-1 won.

Union SG was dus al zeker van de achtste finales en coach Geraerts zag het als een goede gelegenheid om Sykes, Nieuwkoop, Adingra en Nilsson aan de aftrap te brengen. Zijn spelers konden in Leuven ook weer rekenen de steun van de hondstrouwe aanhang, terwijl geen fans van Union Berlin toegelaten waren vanwege wangedrag in Malmö. Al was het de vraag of iedereen zich daar aan zou houden. Hierover later meer.

Hun ploeg deed er sowieso niet lang over om de score te openen. Michel punterde op aangeven van Becker na vijf minuten de 0-1 in doel. Het maakte deel uit van een moeilijke aanvangsfase voor USG. Dat kreeg wel voet aan de grond door meer diepgang in zijn spel te leggen, maar kansen bleven grotendeels uit. Ook de Berlijners dreigden niet meer in een eerste helft met veel fysiek spel.

© photonews

Wel doelgevaar na de pauze, met eerst Nieuwkoop die een voorzet meteen op de slof nam en de ingevallen doelman Grill testte in diens korte hoek. Kort nadien aan de overkant de kans op de 0-2 voor Becker. Ook deze keer liet met Anthony Moris de doelman zich niet zomaar passeren.

© photonews

Nadien ging het doelgevaar weer liggen. De Duitsers hielden het achterin netjes gesloten. Dat was ook nodig, want ze moesten winnen om Braga achter zich te houden in de poule. Die opdracht volbrachten ze omdat Knoche in de weg stond bij een schot van Boniface in het slot. USG is niet langer ongeslagen in de Europa League, maar dat is geen smet op de fantastische campagne die het afwerkt en die er dus ook nog niet op zit.