Union Berlin onder indruk van Union SG: "Mogen de komende jaren van hen nog één en ander verwachten"

Union Berlin was deze keer het Union dat aan het langste eind trok. Desondanks is het onder de indruk van wat de nummer 4 uit de Belgische competitie in Europa heeft laten zien.

Dat laat Sven Michel, maker van het enige doelpunt aan Den Dreef, alleszins verstaan. Heel erg knap overigens hoe de 32-jarige Duitser nog bij die voorzet van Becker kon. "Dat is een beetje instinct. Supergelukkig dat ie er in ging." Nadien deed de koploper uit de Bundesliga de boel op slot. "Verdedigen kunnen we en dat hebben we getoond."

© photonews

Als de bezoekers bij momenten enigszins passief waren, dan had dat ook met het Belgische Union te maken. "Union stak er tot dusver bovenuit in de poule, het heeft het ons ook in deze wedstrijd lastig gemaakt. Het was niet eenvoudig, dat heeft ook te maken met de tegenstander."

Het parcours dat de ploeg van Karel Geraerts de laatste seizoenen heeft afgelegd, met nu ook glansprestaties in Europa, is in Berlijn niet onopgemerkt voorbijgegaan. "Wat Union de laatste jaren heeft klaargespeeld, vind ik opmerkelijk. Ik vind dat ze goed voetbal brengen, ze maakten het ons opnieuw moeilijk. Ik denk dat we de komende jaren nog één en ander van hen mogen verwachten."