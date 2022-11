Vanzeir maalt er na verlies niet om dat volgend Europees duel pas in maart volgt: "Al bij al vond ik ons de betere ploeg"

Eens een duel zonder doelpunt voor Vanzeir en een verliespartij voor zijn ploeg. Europees zal dit meerdere maanden de voorlopig laatste match van Union zijn en dan komen de achtste finales eraan.

Naamgenoot Union Berlin opende donderdag al vroeg de score aan Den Dreef met het enige doelpunt uit de wedstrijd. "Het was een moeilijke match. Ik denk dat we het doelpunt iets te makkelijk slikken. Ook in de Bundesliga spelen ze op mentaliteit, karakter en lange ballen. De bal viel één keer goed en dan is het kwestie om de match op slot te doen. Dat hebben ze gedaan", moest Dante Vanzeir vaststellen.

Zat er dan niet meer in voor Union SG? "Hier en daar hadden we wel wat kansjes, maar te weinig om die 1-1 en 2-1 te maken. Al bij al vond ik ons wel de betere ploeg. In de eerste helft kwamen zij er af en toe wel uit op counter en op het einde ook omdat wij naar de gelijkmaker zochten. We hadden het meeste balbezit en zorgden voor het meeste gevaar, maar het was net niet genoeg om dat gelijkspel te claimen."

Geen pandoering

Een echte smet op de campagne is dat niet. Het is sowieso geen afstraffing geworden, terwijl er toch voor USG niets meer op het spel stond. "We hadden sowieso niet toegestaan dat we een pandoering zouden krijgen", is Vanzeir zeker van zijn stuk.

Door die knappe 13 op 18 gaat Union rechtstreeks naar de achtste finales. Dat betekent ook wel dat het tot maart geen Europees meer speelt. Na drukke maanden volgt nu een iets rustigere periode. "We hebben heel veel matchen gespeeld op korte tijd. Na de bekermatch zullen we de batterijen terug kunnen opladen. En de focus richten op de competitie, want we willen graag tot op het einde meedoen op drie fronten."