Geraerts toch teleurgesteld: "Zuur groepsfase niet ongeslagen te eindigen, besef zal nog komen dat we trots mogen zijn"

Na zo'n fantastische groepsfase toch teleurgesteld zijn: dat gevoel bleef bij Karel Geraerts wel degelijk hangen na de nederlaag tegen Union Berlin (0-1). Al zal die teleurstelling snel plaats maken voor fierheid.

Op de zesde speeldag liep Union SG dus toch eens tegen een nederlaag aan. "Het ontbrak ons aan precisie op technisch vlak. We mogen niet vergeten dat we toch speelden tegen de leider in de Bundesliga en ze hebben ons niet weggespeeld. Zij scoorden op het juiste moment en wij vonden niet het juiste tempo. Al hadden we in het slot nog kunnen gelijkmaken. We deden te weinig met ons balbezit."

USG was vooraf al zeker van kwalificatie en zelfs van de groepswinst. Speelde dat een rol? "Misschien misten we die vijf procent omdat we geen overwinning meer nodig hadden. Desondanks hebben we veel kwaliteit laten zien. Ik vraag ook altijd om elke wedstrijd te willen winnen. Ik ben een geboren winnaar. De smaak van het winnen geef je niet graag weg. Het voelt zuur om de groepsfase niet ongeslagen te eindigen."

Geen enkel punt gestolen

Al mag het globale plaatje niet uit het oog verloren worden en dat overkomt Geraerts ook niet. "Ongetwijfeld zal nog wel het besef komen dat we trots mogen zijn op onze 13 op 18. Van die 13 punten hebben we er geen enkel gestolen", benadrukt de coach van de Belgische vicekampioen.

Het avontuur in Europa zit er dus nog niet op. Het is nu wel tijd om de aandacht te richten op andere doelen. "We kijken enorm hard uit naar de volgende Europese wedstrijden in maart. Voorlopig schuiven we de Europese campagne even aan de kant en concentreren we ons op de Belgische competitie en de Beker van België."