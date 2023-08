Alweer nieuwe opdoffer voor Genk: Geen Europa League

Racing Genk mag nu ook een kruis maken over de Europa League. De Limburgers kwamen in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Olympiakos nadat het in Griekenland met 1-0 had verloren.

De troepen van Wouter Vrancken kenden een zeer lastige start tegen Olympiakos. Genk had het balbezit en het veldoverwicht, maar kon dat niet omzetten in doelrijpe kansen. Daarvoor was het voetbal te stereotiep, te inspiratieloos.

De eerste doelpoging kwam er pas na 23 minuten, al kunnen we de kopbal die ver over doel vloog ook geen echte kans noemen. Verder voetbalde geen van beide teams een doelrijpe kans bij elkaar. En toch stond na een halfuur de 1-0 op het scorebord.

Paintsil ging werd gehaakt in de zestien en de bal ging op de stip. De Ghanees trapte de penalty zelf, maar doelman Paschalakis ging naar de goede hoek en redde. De VAR had echter gezien dat de doelman te vroeg van zijn lijn was en de tweede strafschop van Paintsil ging wel tegen de touwen.

De Limburgers kwamen goed uit de kleedkamer en namen de partij in handen. El Khannouss mikte een schot op het dak van het doel en Sor zag zijn schot afgeblokt worden na een prima aanval.

Na 65 minuten ging het licht uit bij Joseph Paintsil. Hij gaf een schop aan zijn tegenstander nadat die hem bij het truitje had getrokken. De ref was onverbiddelijk en stuurde de Genkse doelpuntenmaker naar de kleedkamer. Hij was zo woedend dat hij door verschillende ploegmaats bedaard moest worden.

De uitsluiting zorgde voor een ander wedstrijdbeeld. De Grieken trokken met een man meer wel naar voor en bleven voortdurend fouten maken om het spel te breken. Kort voor het einde van de reguliere speeltijd hield Vandevoordt zijn team nog 2 keer overeind met uitstekende reddingen, maar diep in blessuretijd moest de doelman zich toch omdraaien na een knal van Alexandropoulos (1-1).

Nadat Genk zijn Champions League-droom al moest opbergen na de uitschakeling door Servette, moeten de Smurfen nu ook al een streep trekken door de Europa League. Er rest hen nog een laatste kans om zich te kwalificeren voor de Conference League.