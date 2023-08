Ook Maarten Vandevoordt krijgt veeg uit de pan na uitschakeling in Europa League

KRC Genk beleefde opnieuw een moeilijke Europese avond. Dat het voorin niet lukt is één iets, maar Marc Degryse merkte nog wat anders op.

Wouter Vrancken is nog altijd blij met de inzet en het voetbal van KRC Genk, maar voor analist Marc Degryse is er toch wel meer aan de hand dan enkel dat.

Naast het voetbaltechnische haalt Degryse nog iets anders aan. “In tweede instantie wil ik verwijzen naar iets dat minder vast te grijpen is. Ik weet niet, maar de wijze waarop Maarten Vandevoordt na afloop van de match zijn interview gaf… Ik vond dat zo braaf, zo achteloos”, zegt Degryse aan Het Laatste Nieuws.

De ontgoocheling droop er niet af bij de Genkse doelman. “Ik had niet de indruk dat Vandevoordt helemaal van de kaart was. Racing Genk mag als club best wel wat meer tanden tonen, ballen. Ik mis grinta.”

Iemand moet ook durven zeggen wat er gezegd moet worden. “Maak Paintsil maar af. Durf zoiets te zeggen. Stel die jongen voor zijn verantwoordelijkheid. Op geen enkele wijze is zijn reactie goed te praten. Paintsil deed de wedstrijd kantelen. Tja, ik reed weg uit Genk en ik had niet de indruk dat mensen vonden dat een grote voetbalramp was gebeurd.”